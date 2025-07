Τζέιμς Μποντ: Τα επικρατέστερα ονόματα για τον ρόλο του πράκτορα 007

Οι Τομ Χόλαντ, Τζέικομπ Ελόρντι και Χάρις Ντίκινσον θεωρούνται οι πιο πιθανές επιλογές για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ στη νέα ταινία της διάσημης σειράς, που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.

Αυτή θα είναι η πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ μετά τη σημαντική αλλαγή στην παραγωγή, καθώς η Amazon MGM έχει αναλάβει πλήρως τον δημιουργικό έλεγχο, μετά από συμφωνία με τους επί σειρά ετών παραγωγούς Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι.

Η προσοχή τώρα εστιάζεται στον νέο ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αποχώρησε από το ρόλο μετά την ταινία «No Time To Die» του 2021. Και οι τρεις ηθοποιοί ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 30 ετών, η οποία έχει αναφερθεί ως η ιδανική για το ρόλο, και έχουν προταθεί από τους θαυμαστές ως κατάλληλοι υποψήφιοι.

Το Variety ανέφερε την Παρασκευή ότι τα ονόματα του Τομ Χόλαντ, του Τζέικομπ Ελόρντι και του Χάρις Ντίκινσον βρίσκονται ψηλά στη λίστα της Amazon για τον ρόλο του Μποντ. Ενώ οι παραδοσιακοί παραγωγοί Μπρόκολι και Γουίλσον προτιμούσαν έναν ηθοποιό γύρω στα 35, η Amazon φαίνεται να αναζητά έναν Βρετανό ηθοποιό περίπου 20 ετών.

