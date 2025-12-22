Ο Sir Brian May θα παρουσιάσει ακυκλοφόρητο κομμάτι των Queen

Ο κιθαρίστας των Queen, Sir Brian May, θα παρουσιάσει ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι των Queen, το οποίο, όπως λέει, «κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ».

Το τραγούδι με τίτλο «Not For Sale (Polar Bear)» ηχογραφήθηκε αρχικά, κατά τη διάρκεια των sessions για το εμβληματικό άλμπουμ του 1974, Queen II, χωρίς ωστόσο, να συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση του δίσκου.



Ο 78χρονος μουσικός και συνθέτης θα παρουσιάσει το τραγούδι για πρώτη φορά, σε μια ειδική εορταστική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Planet Rock.



Αν και μια «πειρατική» εκδοχή του κομματιού ενδέχεται να έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν από το προ-Queen συγκρότημα του May, τους Smile, ο ίδιος διαβεβαιώνει πως «κανείς» δεν έχει ακούσει αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή, η οποία θα συμπεριληφθεί και στην επανέκδοση του άλμπουμ που αναμένεται μέσα στο 2026.

Ο Sir Brian είπε: «Είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ μακρά ιστορία, αλλά από ό,τι γνωρίζω, κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ αυτή την εκδοχή. Είναι ένα πρότζεκτ σε εξέλιξη και θα εμφανιστεί στην επικείμενη επανέκδοση του άλμπουμ Queen II – που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος αλλά το βάζω κρυφά στο ειδικό μου για το Planet Rock, επειδή με ενδιαφέρει πολύ να μάθω τι σκέφτονται οι άνθρωποι γι' αυτό. Εύχομαι σε όλους να έχουν υπέροχα Χριστούγεννα και μια υπέροχη Πρωτοχρονιά!»

Με πληροφορίες από The Independent

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ο Freddie Mercury θα είναι για πάντα ο απόλυτος εραστής της ζωής