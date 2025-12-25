«The Polar Express»: Πώς ο Τομ Χανκς ενσάρκωσε έξι διαφορετικούς χαρακτήρες στη θρυλική ταινία

Από την πρώτη του προβολή το 2004, το «The Polar Express» επιστρέφει κάθε Χριστούγεννα, αποτελώντας πλέον μια σταθερή γιορτινή συνήθεια.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κρις Βαν Όλεσμπεργκ «The Polar Express», το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο bestseller που μέχρι σήμερα, μαγεύει μικρούς και μεγάλους.

Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν ήταν αρχικά βέβαιος ότι η ιστορία για ένα αγόρι, του οποίου το ταξίδι στον Βόρειο Πόλο τού αποκαλύπτει την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη, θα μπορούσε ποτέ να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Όμως όλα άλλαξαν το 2001, όταν ο Τομ Χανκς προσέγγισε τον συγγραφέα με την πρόθεση να μεταφέρει το βιβλίο στον κινηματογράφο. «Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να αφηγηθεί μια διαφορετική ιστορία», είχε πει ο Κρις Βαν Όλεσμπεργκ.

Ο ίδιος ένιωσε πως η ταινία κατάφερε να αποδώσει πιστά το ιδιαίτερο εικαστικό ύφος του βιβλίου, σημειώνοντας ότι «δεν έμοιαζε απλώς με το βιβλίο, το ζωντάνεψε».

Για να επιτευχθεί αυτό, ο Τομ Χανκς και ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις αξιοποίησαν την τότε καινοτόμο τεχνολογία performance capture, πιο εξελιγμένη από το απλό motion capture. Το σώμα και το πρόσωπο του Τομ Χανκς καλύφθηκαν με έως και 150 αισθητήρες, ώστε να καταγραφεί κάθε κίνηση και έκφρασή του, οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρθηκαν ψηφιακά στους χαρακτήρες της ταινίας.

«Δεν ήθελα η ταινία να μοιάζει με καρτούν, αλλά ούτε και με live action», είχε δηλώσει ο Ρόμπερτ Ζεμέκις στο Wired. Ωστόσο, ο Τομ Χανκς δεν περιορίστηκε μόνο στην τεχνολογία.

Υποδύθηκε συνολικά έξι διαφορετικούς χαρακτήρες: τον εισπράκτορα του τρένου, τον μυστηριώδη άστεγο στην οροφή του Polar Express, τον Άγιο Βασίλη, τον πατέρα του κεντρικού ήρωα, τον αφηγητή της ιστορίας, αλλά και τον ίδιο τον Hero Boy, τον βασικό παιδικό χαρακτήρα.

Αν και τη φωνή του παιδιού χάρισε ο ηθοποιός Ντάριλ Σαμπάρα, οι κινήσεις και οι εκφράσεις του προέρχονταν από τον Χανκς και προσαρμόστηκαν ψηφιακά.

Ο ίδιος έχει περιγράψει τη διαδικασία ως ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και διασκεδαστική, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Ζεμέκις αρχικά ήθελε να υποδυθεί «όλους τους ρόλους», κάτι που τελικά κρίθηκε πρακτικά αδύνατο. «Βοηθούσε το γεγονός ότι όλοι οι χαρακτήρες που έπαιξα ήταν εντελώς διαφορετικοί», είχε πει, εξηγώντας ότι ακόμα και τα παπούτσια που φορούσε τον βοηθούσαν να “μπει” σε κάθε ρόλο.

Το «The Polar Express» ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και, χάρη στις ετήσιες τηλεοπτικές και streaming προβολές, συνεχίζει να κερδίζει νέους θεατές δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

