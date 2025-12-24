Ο γιος του Τζον Λένον, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles και τον πατέρα του

Ο Σον Όνο Λένον θέλει να προστατεύσει την κληρονομιά των γονιών του και των Beatles.

Ο Σον, 50 ετών, μίλησε ανοιχτά για την κληρονομιά του πατέρα του, Τζον Λένον, της μητέρας του, Γιόκο Όνο, και των Beatles σε μια συνέντευξη στις 21 Δεκεμβρίου στο CBS Sunday Morning.

Με τη Γιόκο Όνο, 92 ετών, να διανύει τα τελευταία της χρόνια, ο Σον είπε ότι έχει «τεχνικά» αναλάβει τον ρόλο της ως θεματοφύλακα της κληρονομιάς του πατέρα του.

«Αλλά προφανώς ο κόσμος είναι επίσης, ο θεματοφύλακας της κληρονομιάς του, θα έλεγα», πρόσθεσε. «Απλώς κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να διασφαλίσω ότι η νεότερη γενιά δεν θα ξεχάσει τους Beatles, τον Τζον και τη Γιόκο. Έτσι το βλέπω εγώ»

«Η μουσική των Beatles είναι κάτι σημαντικό για τον κόσμο»

Ο Τζον, μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Ρίνγκο Σταρ και τον αείμνηστο Τζορτζ Χάρισον, γνώρισαν παγκόσμια φήμη ως το συγκρότημα Beatles τη δεκαετία του 1960. Ο Τζον ξεκίνησε σόλο καριέρα το 1970, λίγο μετά τον γάμο του με τη Γιόκο Όνο το 1969. Κυκλοφόρησε μουσική σόλο και με τη Γιόκο μέχρι τη δολοφονία του σε ηλικία 40 ετών το 1980.

«Οι γονείς μου μού έδωσαν τόσα πολλά που νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να προσπαθήσω να υποστηρίξω την κληρονομιά τους στη ζωή μου», είπε ο Σον.

«Νιώθω ότι τους το οφείλω. Είναι κάτι προσωπικό» περιέγραψε, χαρακτηρίζοντας την κληρονομιά των γονιών του ως «ειρήνη και αγάπη», προσθέτοντας: «Αλλά δεν είναι μόνο ειρήνη και αγάπη. Είναι μια στάση απέναντι στον ακτιβισμό που γίνεται με χιούμορ και αγάπη».

«Νομίζω ότι η μουσική των Beatles, και η κληρονομιά του Τζον και της Γιόκο, είναι κάτι σημαντικό για τον κόσμο να το αγαπά και να του θυμίζει κάτι. «Έτσι βλέπω τη δουλειά μου», είπε.

Πρόσθεσε ότι ένιωθε «μεγάλη πίεση» να αναλάβει τον ρόλο της μητέρας του ως συντηρήτριας της κληρονομιάς του πατέρα του, επειδή «έθεσε υψηλά πρότυπα για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη μουσική του πατέρα μου και τα πράγματα των Beatles. Ήταν πάντα πολύ ξεχωριστή».

Ένας από τους τρόπους του Σον να τιμήσει την κληρονομιά των γονιών του ήταν το τραγούδι τους «Happy Xmas (War Is Over)» του 1971, αρχικά ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ, το οποίο έχει γίνει εορταστικό.

Εξήγησε: «Ήθελα να δω αν μπορούσα να νιώσω αυτό το συναίσθημα ότι ίσως ακούγεται σαν να το ακούς ξανά για πρώτη φορά, ή τουλάχιστον σε ένα νέο πλαίσιο, με έναν τρόπο που θα έδινες προσοχή, αντί να λες "Ω, να το ξανά στο ραδιόφωνο"».

Πότε κυκλοφορεί η ταινία για τους Beatles

Ο Σον και ο πρώην animator της Pixar, Ντέιβ Μάλινς, έφτιαξαν μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων με τίτλο «War Is Over!», η οποία παρουσίαζε δύο στρατιώτες που έπαιζαν σκάκι σε αντίθετες πλευρές ενός πολέμου. Κυκλοφόρησε το 2023 και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινούμενων Σχεδίων το 2024.

«Αν το καλοσκεφτείτε, ήρθαν στη Νέα Υόρκη, και αυτός είναι ο μόνος λόγος που υπάρχω» δήλωσε ο Σον που γεννήθηκε στο Μανχάταν το 1975 «Είναι σαν να περνάω περισσότερες στιγμές με τον μπαμπά μου. Οπότε, στην πραγματικότητα, για μένα σε προσωπικό επίπεδο, σημαίνει πολλά».

Η ιστορία των Beatles θα ξετυλιχθεί σε μια νέα μουσική βιογραφική ταινία που αποτελείται από τέσσερα μέρη «The Beatles - A Four-Film Cinematic Event», σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες και είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει το 2028.

Κάθε ταινία θα ακολουθεί ένα διαφορετικό μέλος των Beatles, με τον Χάρις Ντίκινσον να υποδύεται τον Τζον, τον Πολ Μεσκάλ να υποδύεται τον ΜακΚάρτνεϊ, τον Τζόζεφ Κουίν να υποδύεται τον Τζορτζ Χάρισον και τον Μπάρι Κίογκαν να υποδύεται τον Ρίνγκο Σταρ.

Με πληροφορίες από People και Rolling Stone

