Πέθανε ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης και ηθοποιός Μοχάμαντ Μπάκρι, στα 72

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης και ηθοποιός Μοχάμαντ Μπάκρι, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Μπάκρι είχε συνδέσει το έργο του με την προσπάθεια να αποτυπώσει τις αντιφάσεις και τις αποχρώσεις της παλαιστινιακής ταυτότητας, δουλεύοντας τόσο στην αραβική όσο και στην εβραϊκή γλώσσα.

Το όνομά του έγινε διεθνώς γνωστό κυρίως από το ντοκιμαντέρ «Jenin, Jenin» (2003), που σκηνοθέτησε για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, την προηγούμενη χρονιά, στη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα. Η ταινία, που εστιάζει στις καταστροφές και στις εμπειρίες των Παλαιστινίων κατοίκων, απαγορεύτηκε στο Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και στην ταινία «All That’s Left of You» (2025), ένα οικογενειακό δράμα που διατρέχει περισσότερες από επτά δεκαετίες παλαιστινιακής ιστορίας. Στην ίδια παραγωγή συμμετείχαν και οι γιοι του, Άνταμ και Σάλεχ Μπάκρι, ενώ η ταινία έχει συμπεριληφθεί στη shortlist των Όσκαρ για το διεθνές βραβείο ταινίας.

Ο Μπάκρι γεννήθηκε στο βόρειο Ισραήλ και είχε ισραηλινή υπηκοότητα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και κινήθηκε ανάμεσα στον κινηματογράφο και το θέατρο, παίζοντας και σε εβραϊκές παραγωγές, ακόμη και στη σκηνή του εθνικού θεάτρου στο Τελ Αβίβ. Στη δεκαετία του ’80 και του ’90 συμμετείχε σε γνωστές ισραηλινές ταινίες, ενώ το 1986 παρουσίασε το μονόλογο «The Pessoptimist», βασισμένο σε κείμενα του Παλαιστίνιου συγγραφέα Εμίλ Χαμπίμπι, γύρω από την εμπειρία ενός ανθρώπου που ζει με διπλή, ισραηλινή και παλαιστινιακή, ταυτότητα.

Ακαδημαϊκοί και άνθρωποι του χώρου έχουν επισημάνει ότι η παρουσία του σε ισραηλινές ταινίες συνέβαλε στο να παρουσιαστεί η παλαιστινιακή εμπειρία με πιο ανθρώπινους όρους. Παράλληλα, η συνεργασία του με ισραηλινές παραγωγές προκάλεσε κατά καιρούς αντιδράσεις και μέσα στην παλαιστινιακή κοινωνία.

Το «Jenin, Jenin» σηματοδότησε καμπή στην καριέρα του. Η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο μακρόχρονων δικαστικών αντιπαραθέσεων στο Ισραήλ, όπου επικρίθηκε ως μονομερής και υποδαυλιστική. Το 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απαγόρευση του ντοκιμαντέρ, κρίνοντας ότι δυσφημεί ισραηλινούς στρατιώτες, και υποχρέωσε τον Μπάκρι να καταβάλει αποζημίωση σε ισραηλινό αξιωματικό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η οικογένειά του ανέφερε ότι πέθανε την Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην καρδιά και στους πνεύμονες. Συγγενικό του πρόσωπο δήλωσε ότι ο Μπάκρι παρέμεινε σταθερός υποστηρικτής των Παλαιστινίων και ότι το έργο του θα συνεχίσει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το κοινό του.

