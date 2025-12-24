ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τζάρμους, Σμαραγδής και Μπομπ Σφουγγαράκης τα Χριστούγεννα στους κινηματογράφους

Η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, το εγχώριο biopic του Καποδίστρια και ένας αγαπημένος παιδικός ήρωας πάνω στην ώρα για τις γιορτές.

Στο Father Mother Sister Brother, ο Τζάρμους επιστρέφει στις σπονδυλωτές δημιουργίες με τρεις ιστορίες για τρεις οικογένειες που, αν και δεν μοιάζουν εκ πρώτης όψεως, τελικά δεν διαφέρουν και πολύ.
Φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα στις αίθουσες με την ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο περασμένο Φεστιβάλ Βενετίας, το Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους.

Ο Αμερικανός δημιουργός επιστρέφει στις σπονδυλωτές δημιουργίες με τρεις ιστορίες για τρεις οικογένειες που, αν και δεν μοιάζουν εκ πρώτης όψεως, τελικά δεν διαφέρουν και πολύ. Για τους φίλους της θεωρίας του auteur, στο φινάλε συμβαίνει κάτι μείζον: ένας δημιουργός που, μεταξύ άλλων, στήριξε την καριέρα του στον φετιχισμό με τα αντικείμενα, τα κλειδώνει όλα σε μια αποθήκη και τα αφήνει πίσω του.

Την πεντάδα νέων κυκλοφοριών συμπληρώνουν το Blue Trail, βραβευμένο με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Ενώ τα Κάλαντα των Χριστουγέννων σκίζουν στα ταμεία, ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή φιλοδοξεί να έχει ανάλογη εισπρακτική πορεία, ποντάροντας στο συντηρητικό κοινό. Με ένα σενάριο που συσχετίζει επίμονα τα κατορθώματα του βιογραφούμενο με τη θεία χάρη, θα καταφέρει να συγκινήσει μερίδα του, το κοινό του καλού σινεμά, όμως, ίσως διατυπώσει σοβαρές ενστάσεις.

Δεν είναι αυτή η μόνη ελληνική ταινία της εβδομάδας, καθώς κυκλοφορεί και η ρομαντική κομεντί Ο Έρωτας Γράφεται…, μια απόπειρα επιστροφής στο εγχώριο εμπορικό σινεμά των ‘00s. Την πεντάδα νέων κυκλοφοριών συμπληρώνουν το Blue Trail, βραβευμένο με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου και ένας δημοφιλής παιδικός ήρωας σε νέες περιπέτειες – ο λόγος για τον Μπομπ Σφουγγαράκη, στην ταινία Τhe Spongebob Movie: Search for Squarepants.

