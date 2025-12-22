ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε ο Βρετανός τραγουδοποιός Κρις Ρία, δημιουργός του «Driving Home for Christmas»

Ο Ρία κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΙΣ ΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο Βρετανός τραγουδοποιός Κρις Ρία, δημιουργός τραγουδιών που γνώρισαν μεγάλη απήχηση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και τα 1990, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς του. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «έφυγε ήρεμα στο νοσοκομείο», έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Για το ευρύ κοινό, το όνομά του συνδέεται κυρίως με το «Driving Home for Christmas», ένα τραγούδι που καθιερώθηκε σταδιακά ως σταθερή επιλογή των γιορτών. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται επίσης τίτλοι όπως το «The Road to Hell», το «On the Beach» και το «Josephine». Ο Ρία κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ και, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το αφιέρωμα, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο. Πατέρας του ήταν Ιταλός και η μητέρα του Ιρλανδή. Ο ίδιος έλεγε αργότερα ότι αυτή η διπλή καταγωγή τον έκανε να νιώθει «ξένος» από νωρίς. Πριν στραφεί επαγγελματικά στη μουσική, έκανε διάφορες χειρωνακτικές δουλειές, μεταξύ των οποίων και στο εργοστάσιο παγωτών του πατέρα του, ενώ είχε σκεφτεί να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία.

Στα 22 του μπήκε στο συγκρότημα Magdalene, από το οποίο είχε περάσει παλαιότερα ο Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ. Αργότερα συμμετείχε στους Beautiful Losers, όμως όταν του προτάθηκε συμβόλαιο ως σόλο καλλιτέχνη επέλεξε να συνεχίσει μόνος. Το πρώτο του σινγκλ, «So Much Love», κυκλοφόρησε το 1974.

Η πρώτη του ευρεία αναγνώριση ήρθε στις ΗΠΑ το 1978, όταν το «Fool (If You Think It’s Over)» ανέβηκε στην 12η θέση του αμερικανικού chart και του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.Τα επόμενα χρόνια δεν κατάφερε να δώσει ανάλογη συνέχεια στην επιτυχία του, μέχρι που το άλμπουμ «Water Sign» (1985) βρήκε ισχυρή ανταπόκριση στην Ευρώπη.

Η πιο εμπορική του περίοδος ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το «Dancing With Strangers» (1987) ξεκίνησε μια σειρά έξι άλμπουμ που μπήκαν στο βρετανικό Top-10, με δύο από αυτά να φτάνουν στην κορυφή. Την επόμενη χρονιά, η συλλογή «New Light Through Old Windows» περιέλαβε το «Driving Home for Christmas», τραγούδι που είχε ηχογραφήσει το 1986. Στην πρώτη του κυκλοφορία δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα, όμως αργότερα κέρδισε σταθερά έδαφος και έφτασε έως το Νο 11 των βρετανικών charts το 2019 και το 2020.

Στη δεκαετία του 2000 ο Ρία απομακρύνθηκε από τον πιο ποπ ήχο και επέστρεψε στις μπλουζ επιρροές του, ξεκινώντας με το «Dancing Down the Stony Road» (2002). Εκτός μουσικής, είχε έντονο ενδιαφέρον για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχοντας συμματάσχει στο British Touring Car Championship το 1993. 

Ο Ρία αντιμετώπιζε για χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας και το 2001 χειρουργήθηκε, με αφαίρεση του παγκρέατος και τμημάτων του στομάχου και του λεπτού εντέρου. Μετά την επέμβαση εμφάνισε διαβήτη.

Το 2016 υπέστη εγκεφαλικό, ενώ το 2017 κατέρρευσε στη σκηνή σε συναυλία στην Οξφόρδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζόαν, με την οποία ήταν μαζί από τα 17 τους, και τις δύο κόρες τους, Τζοζεφίν και Τζούλια.

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε νέο Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της χάρη στο «Stranger Things»

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων
THE LIFO TEAM
Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1970, 45 Χ 71 εκ., λάδι σε καμβά © The Estate of Alexis Akrithakis

Πολιτισμός / Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Μετά από 30 χρόνια θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
THE LIFO TEAM
 
 