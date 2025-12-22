Πέθανε ο Βρετανός τραγουδοποιός Κρις Ρία, δημιουργός του «Driving Home for Christmas»

Ο Βρετανός τραγουδοποιός Κρις Ρία, δημιουργός τραγουδιών που γνώρισαν μεγάλη απήχηση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και τα 1990, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «έφυγε ήρεμα στο νοσοκομείο», έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Για το ευρύ κοινό, το όνομά του συνδέεται κυρίως με το «Driving Home for Christmas», ένα τραγούδι που καθιερώθηκε σταδιακά ως σταθερή επιλογή των γιορτών. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται επίσης τίτλοι όπως το «The Road to Hell», το «On the Beach» και το «Josephine». Ο Ρία κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ και, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το αφιέρωμα, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο. Πατέρας του ήταν Ιταλός και η μητέρα του Ιρλανδή. Ο ίδιος έλεγε αργότερα ότι αυτή η διπλή καταγωγή τον έκανε να νιώθει «ξένος» από νωρίς. Πριν στραφεί επαγγελματικά στη μουσική, έκανε διάφορες χειρωνακτικές δουλειές, μεταξύ των οποίων και στο εργοστάσιο παγωτών του πατέρα του, ενώ είχε σκεφτεί να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία.

Στα 22 του μπήκε στο συγκρότημα Magdalene, από το οποίο είχε περάσει παλαιότερα ο Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ. Αργότερα συμμετείχε στους Beautiful Losers, όμως όταν του προτάθηκε συμβόλαιο ως σόλο καλλιτέχνη επέλεξε να συνεχίσει μόνος. Το πρώτο του σινγκλ, «So Much Love», κυκλοφόρησε το 1974.

Η πρώτη του ευρεία αναγνώριση ήρθε στις ΗΠΑ το 1978, όταν το «Fool (If You Think It’s Over)» ανέβηκε στην 12η θέση του αμερικανικού chart και του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.Τα επόμενα χρόνια δεν κατάφερε να δώσει ανάλογη συνέχεια στην επιτυχία του, μέχρι που το άλμπουμ «Water Sign» (1985) βρήκε ισχυρή ανταπόκριση στην Ευρώπη.

Η πιο εμπορική του περίοδος ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το «Dancing With Strangers» (1987) ξεκίνησε μια σειρά έξι άλμπουμ που μπήκαν στο βρετανικό Top-10, με δύο από αυτά να φτάνουν στην κορυφή. Την επόμενη χρονιά, η συλλογή «New Light Through Old Windows» περιέλαβε το «Driving Home for Christmas», τραγούδι που είχε ηχογραφήσει το 1986. Στην πρώτη του κυκλοφορία δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα, όμως αργότερα κέρδισε σταθερά έδαφος και έφτασε έως το Νο 11 των βρετανικών charts το 2019 και το 2020.

Στη δεκαετία του 2000 ο Ρία απομακρύνθηκε από τον πιο ποπ ήχο και επέστρεψε στις μπλουζ επιρροές του, ξεκινώντας με το «Dancing Down the Stony Road» (2002). Εκτός μουσικής, είχε έντονο ενδιαφέρον για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχοντας συμματάσχει στο British Touring Car Championship το 1993.

Ο Ρία αντιμετώπιζε για χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας και το 2001 χειρουργήθηκε, με αφαίρεση του παγκρέατος και τμημάτων του στομάχου και του λεπτού εντέρου. Μετά την επέμβαση εμφάνισε διαβήτη.

Το 2016 υπέστη εγκεφαλικό, ενώ το 2017 κατέρρευσε στη σκηνή σε συναυλία στην Οξφόρδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζόαν, με την οποία ήταν μαζί από τα 17 τους, και τις δύο κόρες τους, Τζοζεφίν και Τζούλια.

Με πληροφορίες από Guardian

