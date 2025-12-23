Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα γονείς για τέταρτη φορά

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα καλωσόρισαν το τέταρτο παιδί τους την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνοντας στο Instagram ότι γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου.

«My Sunshine 12.17.2025», γράφει η κοινή ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του μωρού μαζί με ένα λούτρινο αρκουδάκι. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα ή το φύλο του μωρού.

Η οικογένεια του Ενρίκε Ιγκλέσιας και της Άννα Κουρνίκοβα

Το βρέφος έρχεται να προστεθεί στα δίδυμα Νίκολας και Λούσι, 8 ετών, που γεννήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017, και στην 5χρονη κόρη τους Μαίρη, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Ο ισπανός ποπ σταρ και η Ρωσίδα τενίστρια άρχισαν να βγαίνουν το 2001, οπότε το επόμενο έτος θα γιορτάσουν την 25η επέτειό τους.

Η τελευταία ανάρτηση της Κουρνίκοβα στο Instagram πριν από την ανακοίνωση της γέννησης του μωρού ήταν μια φωτογραφία με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της την ημέρα του Χάλογουιν.

Με πληροφορίες από Billboard