Δολοφονία στο Κολωνάκι: Συνελήφθη ο γιος της χήρας πρώην υπουργού, Ελένης Παπαδοπούλου

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση με τη χήρα του πρώην υπουργού, Ελένη Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη το 2022 στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος συνελήφθη το βράδυ των Χριστουγέννων, Πέμπτη (25/12), κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, η οποία είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022, στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Οπως έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στη σορό της 87χρονης, σύμφωνα με την Καθημερινή, η γυναίκα δεν είχε εισπνεύσει καπνό πριν τον θάνατό της, που σημαίνει ότι ήταν ήδη νεκρή όταν μπήκε η φωτιά, ενώ τα εγκαύματά της έδειξαν ότι την είχαν περιλούσει με εύφλεκτο υλικό.

Δολοφονία στο Κολωνάκι: Τι υποστήριζε ο γιος της αρχικά

Τα παραπάνω συμπεράσματα αναίρεσαν και τις αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών ότι πρώτα έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια πέθανε, εκδοχή την οποία υποστήριζε και ο γιος της κατά το προηγούμενο διάστημα.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 60χρονου ήταν αυτές που ενέτειναν τις υποψίες και οδήγησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις ο γιος ήταν ο μόνος που μπορούσε να έχει πρόσβαση στο σπίτι, όπου δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ άλλες καταθέσεις ανέφεραν πως είχε ήδη αρχίσει να πουλάει υπάρχοντα του σπιτιού ενώ φέρεται να σκόπευε να πουλήσει και το ίδιο το σπίτι.

Σήμερα ο 60χρονος αναμένεται να περάσει από το γραφείο του εισαγγελέα.