Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn - Γνωστός από τα Φιλαράκια και το Seinfeld

Πέθανε, σε ηλικία 60 ετών, ο ηθοποιός Pat Finn.

Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, κάνοντας θεραπεία για καρκίνο από το 2022, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Pat δεν γνώρισε ποτέ έναν άγνωστο- μόνο φίλους που δεν γνώριζε ακόμα», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έζησε τη ζωή του πλήρως, με χαρά και ενθουσιασμό», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Pat Finn

Ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του Finn ήταν στο George Wendt Show το 1995, όπου εμφανίστηκε ως αδελφός του ομώνυμου χαρακτήρα. Είχε επίσης έναν ρόλο στο Murphy Brown μεταξύ 1995 και 1997.

Έπαιξε ως Joe Mayo στο Seinfeld το 1998, υποδυόμενος έναν οικοδεσπότη πάρτι που ήταν γνωστό ότι αναθέτει κουραστικές εργασίες στους καλεσμένους του.

Έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές και εκπομπές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένων των King of Queens, Friends, That '70s Show και House.

Ο Finn ήταν ίσως περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Bill Norwood στο The Middle, η οποία προβαλλόταν από το 2011 έως το 2018.

Οι κινηματογραφικές του εμφανίσεις περιλαμβάνουν το It's Complicated (2009) και το Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Πέρα από τους ρόλους του στην οθόνη, ο Finn έκανε αυτοσχεδιασμούς και δίδασκε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου ήταν επίκουρος καθηγητής. Ήταν μέλος μιας εξαμελούς ομάδας αυτοσχεδιασμού που ονομαζόταν Beer Shark Mice.

«Ο Pat προπόνησε, έγινε φίλος και καθοδήγησε αμέτρητους φοιτητές όλα αυτά τα χρόνια και θα ήταν δύσκολο να βρεις κάποιον πουθενά που να έχει μια άσχημη κουβέντα να πει γι' αυτόν», έγραψε η οικογένειά του.

Σε ένα αφιέρωμα στον Finn, ο συνάδελφός του, ηθοποιός Richard Kind είπε ότι «δεν υπάρχει πιο ευγενικός, πιο ήπιος, πιο αστείος, πιο προσγειωμένος άνθρωπος που θα μπορούσες να συναντήσεις».

«Πάντα θετικός, να σε βοηθά να είσαι πιο αστείος και καλύτερος. Ένας σπουδαίος μπαμπάς, ένας σπουδαίος άνθρωπος», έγραψε ο Kind στο Instagram.

Ο Finn είχε μία σύζυγο και τρία παιδιά.

Με πληροφορίες από BBC