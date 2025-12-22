Νέος Banksy στο Λονδίνο με υπαινιγμό για την παιδική αστεγία

Νέα τοιχογραφία του Banksy εμφανίστηκε στο δυτικό Λονδίνο και ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την πατρότητά της με ανάρτηση στο Instagram, το απόγευμα της Δευτέρας.

Το έργο βρίσκεται πάνω από σειρά γκαράζ στην Queen’s Mews, στην περιοχή Bayswater, και απεικονίζει δύο παιδιά ξαπλωμένα ανάσκελα, με το ένα να δείχνει προς τον ουρανό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή, είχε εμφανιστεί μια ίδια τοιχογραφία έξω από τον πύργο Centre Point, στο κεντρικό Λονδίνο. Για εκείνη την εκδοχή δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Banksy.

Ο καλλιτέχνης Ντάνιελ Λόιντ-Μόργκαν εκτίμησε, μιλώντας στο BBC, ότι η επιλογή του Centre Point δεν είναι τυχαία και παραπέμπει στην παιδική αστεγία. «Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν περνούν καλά τα Χριστούγεννα», είπε, σημειώνοντας ότι αρκετοί περαστικοί δείχνουν να προσπερνούν το έργο. «Είναι πολυσύχναστο σημείο. Έχει κάτι το οδυνηρό που δεν σταματούν. Περνούν δίπλα από άστεγους και δεν τους βλέπουν να είναι ξαπλωμένοι στον δρόμο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στάση των παιδιών ως κίνηση που θυμίζει «παρατήρηση του ουρανού». «Είναι σαν να χαζεύουν τ’ αστέρια. Ταιριάζει που δείχνουν προς τα πάνω, σαν να ψάχνουν τον βόρειο αστέρα», ανέφερε.

Ο πύργος Centre Point έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με τη συζήτηση γύρω από την κρίση στέγης στο Λονδίνο. Μετά την ολοκλήρωσή του το 1966, παρέμεινε κενός για περισσότερα από δέκα χρόνια, την ώρα που η έλλειψη στέγης γινόταν ολοένα και πιο ορατή. Σήμερα έχει μετατραπεί σε πολυτελείς κατοικίες, με διαμερίσματα πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Από το όνομα του πύργου εμπνεύστηκε και η φιλανθρωπική οργάνωση Centrepoint, που δραστηριοποιείται υπέρ των αστέγων. Ο ιδρυτής της, αιδεσιμότατος Κεν Λιτς, είχε χαρακτηρίσει το κτίριο «πρόκληση απέναντι στους άστεγους».

Ο ειδικός στον Banksy Τζέισον Τόμκινς εκτίμησε επίσης ότι πρόκειται για σαφή αναφορά στην αστεγία. Υποστήριξε ακόμη ότι το έργο ίσως επαναφέρει το ίδιο αγόρι που είχε εμφανιστεί σε τοιχογραφία του Banksy το 2018 στο Port Talbot, όπου το παιδί φαινόταν να «πιάνει» νιφάδες χιονιού με τη γλώσσα. «Είναι ασυνήθιστο να χρησιμοποιεί ξανά το ίδιο παιδί, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian

