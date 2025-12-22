ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Νέος Banksy στο Λονδίνο με υπαινιγμό για την παιδική αστεγία

Μία ίδια τοιχογραφία έχει εντοπιστεί από την Παρασκευή έξω από τον πύργο Centre Point, στο κεντρικό Λονδίνο

The LiFO team
The LiFO team
BANKSY ΛΟΝΔΙΝΟ Facebook Twitter
Φωτ: Banksy, Instagram
0

Νέα τοιχογραφία του Banksy εμφανίστηκε στο δυτικό Λονδίνο και ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την πατρότητά της με ανάρτηση στο Instagram, το απόγευμα της Δευτέρας.

Το έργο βρίσκεται πάνω από σειρά γκαράζ στην Queen’s Mews, στην περιοχή Bayswater, και απεικονίζει δύο παιδιά ξαπλωμένα ανάσκελα, με το ένα να δείχνει προς τον ουρανό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή, είχε εμφανιστεί μια ίδια τοιχογραφία έξω από τον πύργο Centre Point, στο κεντρικό Λονδίνο. Για εκείνη την εκδοχή δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Banksy.

Ο καλλιτέχνης Ντάνιελ Λόιντ-Μόργκαν εκτίμησε, μιλώντας στο BBC, ότι η επιλογή του Centre Point δεν είναι τυχαία και παραπέμπει στην παιδική αστεγία. «Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν περνούν καλά τα Χριστούγεννα», είπε, σημειώνοντας ότι αρκετοί περαστικοί δείχνουν να προσπερνούν το έργο. «Είναι πολυσύχναστο σημείο. Έχει κάτι το οδυνηρό που δεν σταματούν. Περνούν δίπλα από άστεγους και δεν τους βλέπουν να είναι ξαπλωμένοι στον δρόμο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στάση των παιδιών ως κίνηση που θυμίζει «παρατήρηση του ουρανού». «Είναι σαν να χαζεύουν τ’ αστέρια. Ταιριάζει που δείχνουν προς τα πάνω, σαν να ψάχνουν τον βόρειο αστέρα», ανέφερε.

Ο πύργος Centre Point έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με τη συζήτηση γύρω από την κρίση στέγης στο Λονδίνο. Μετά την ολοκλήρωσή του το 1966, παρέμεινε κενός για περισσότερα από δέκα χρόνια, την ώρα που η έλλειψη στέγης γινόταν ολοένα και πιο ορατή. Σήμερα έχει μετατραπεί σε πολυτελείς κατοικίες, με διαμερίσματα πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Από το όνομα του πύργου εμπνεύστηκε και η φιλανθρωπική οργάνωση Centrepoint, που δραστηριοποιείται υπέρ των αστέγων. Ο ιδρυτής της, αιδεσιμότατος Κεν Λιτς, είχε χαρακτηρίσει το κτίριο «πρόκληση απέναντι στους άστεγους».

Ο ειδικός στον Banksy Τζέισον Τόμκινς εκτίμησε επίσης ότι πρόκειται για σαφή αναφορά στην αστεγία. Υποστήριξε ακόμη ότι το έργο ίσως επαναφέρει το ίδιο αγόρι που είχε εμφανιστεί σε τοιχογραφία του Banksy το 2018 στο Port Talbot, όπου το παιδί φαινόταν να «πιάνει» νιφάδες χιονιού με τη γλώσσα. «Είναι ασυνήθιστο να χρησιμοποιεί ξανά το ίδιο παιδί, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Banksy Βηθλεέμ Ξενοδοχείο

Πολιτισμός / Walled Off Hotel: Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ επαναλειτουργεί με μήνυμα ειρήνης

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το τείχος στη Δυτική Όχθη, είχε μείνει κλειστό μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πολέμο που ακολούθησε στη Γάζα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε νέο Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της χάρη στο «Stranger Things»

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων
THE LIFO TEAM
Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1970, 45 Χ 71 εκ., λάδι σε καμβά © The Estate of Alexis Akrithakis

Πολιτισμός / Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Μετά από 30 χρόνια θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
THE LIFO TEAM
 
 