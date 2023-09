Imagine Dragons-Κακοκαιρία: Η απάντηση των διοργανωτών μετά τις αντιδράσεις στα social media

Η συναυλία των Imagine Dragons χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ έγινε υπό συνθήκες καταρρακτώδους βροχής, λάσπης και παρά το μήνυμα 112 που εστάλη από την Πολιτική Προστασία στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Οι αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της συναυλίας των Imagine Dragons, ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Daniel, ήταν οργισμένες στα social media και πριν από λίγο η διοργανώτρια εταιρεία προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση. Σε αυτή γίνεται λόγος για μία αξέχαστη εμφάνιση της μπάντας παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στην ίδια ανακοίνωση, η οποία έγινε εκ μέρους των διοργανωτών και των Imagine Dragons όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, γίνεται αναφορά στην προετοιμασία και την ασφάλεια, για την οποία είχαν μεριμνήσει οι διοργανωτές.

«Εκ μέρους των Imagine Dragons, της High Priority Promotions και της Live Nation, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παραβρεθήκατε στη χθεσινή συναυλία. Σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι διοργανωτές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η συναυλία να διεξαχθεί με ασφάλεια, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές όλων των αρμόδιων φορέων με τους οποίους ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία» αναφέρει η εταιρεία.

«Το συγκρότημα, αφού εκτίμησε την κατάσταση και τις συνθήκες διεξαγωγής, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την εμφάνισή του. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο τεχνικός εξοπλισμός και κυρίως η σκηνή είναι πιστοποιημένοι για να λειτουργούν με ασφάλεια σε τέτοιες καιρικές συνθήκες όπως οι χθεσινές, τόσο για το κοινό, όσο και τους εργαζομένους και τους συντελεστές της συναυλίας» συνεχίζει η ανακοίνωση.

»Το δε Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο διαθέτει επαρκή αντικεραυνική προστασία που καλύπτει ολόκληρη την έκτασή του που εξασφάλιζε την ασφάλεια των παρευρισκομένων στον συναυλιακό χώρο. Όλες οι εγκαταστάσεις του συναυλιακού χώρου πληρούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τη σχετική νομοθεσία, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό βροχή. Από την αρχή της εβδομάδας, ενημερωνόμασταν από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, και σύμφωνα με τις προβλέψεις τους έδειχναν ασθενή βροχή στον χώρο του ΟΑΚΑ και βελτίωση την ώρα της εμφάνισης του κυρίου συγκροτήματος.

»Μάλιστα, κατόπιν διαβουλεύσεως που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αστυνομίας και της Διοίκησης του ΟΑΚΑ, συζητήθηκε και αποφασίστηκε το πλάνο που θα υλοποιηθεί σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ κατατέθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα το σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

»Το σχέδιο εφαρμόστηκε αμέσως μετά την σύσταση από το 112, και την παράλληλη επιδείνωση της βροχόπτωσης, με το κοινό να κατευθύνεται υπό τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ και κολυμβητήριο, όπου και παρέμεινε έως ότου κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα και τους επιτραπεί ξανά η είσοδός τους στον συναυλιακό χώρο στις 20:50, δέκα λεπτά πριν την έναρξη της εμφάνισης του συγκροτήματος. Κατόπιν εκτίμησης όλων των παραπάνω δεδομένων, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συναυλίας, όπου κοινό και συγκρότημα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για μια αξέχαστη εμφάνιση των Imagine Dragons στην Ελλάδα.

