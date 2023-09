Κακοκαιρία Daniel: Λάσπη και αδιάβροχα στη συναυλία των Imagine Dragons- Αντιδράσεις στα social media

Παρά την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel και τα μηνύματα του 112, η συναυλία των Imagine Dragons στο ΟΑΚΑ άρχισε κανονικά, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επισημαίνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας των Imagine Dragons απόψε στο ΟΑΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση πριν από τη μουσική εκδήλωση - και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel - στην οποία τόνισε ότι θα διεξαχθεί κανονικά.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «όσοι βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για τη συναυλία των Imagine Dragons, καθοδηγούμενοι από το προσωπικό της διοργάνωσης, θα κατευθυνθούν προς το γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ προκειμένου να προφυλαχθούν από τη βροχή μέχρι να κοπάσουν τα φαινόμενα. Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση για την ώρα που θα ανοίξουν οι πόρτες για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Προς το παρόν, θα υπάρξει προσωρινή αναστολή του ανοίγματος των πορτών».

Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται οι παρευρισκόμενοι να κάθονται σε καρέκλες εν μέσω της δυνατής βροχής και να κρατούν ομπρέλες. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις για τη μη αναβολή της συναυλίας.

#HighPriorityProduction's Concert Chaos



I can't believe HighPriorityProduction dragged us out into the pouring rain for the Imagine Dragons concert! This is beyond infuriating.



In the meantime government sends distress signals to stay home



😡🌧️ #imaginedragons #oaka #concert pic.twitter.com/OjYdbS6pdD