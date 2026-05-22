Τραμπ για το τέλος του «The Late Show»: «Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους, ήταν σαν νεκρός»

«Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος

Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για το τέλος της εκπομπής «The Late Show», ασκώντας σκληρή κριτική στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τέλος της, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή είχε ξεπεράσει κατά πολύ τη «φυσική της διάρκεια», αφήνοντας αιχμές για την ποιότητα και την απήχησή της.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Κόλμπερτ ανεπαρκή ως παρουσιαστή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και ένας τυχαίος άνθρωπος από τον δρόμο θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα.

Τραμπ για το τέλος του «The Late Show»: «Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό»

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους με το CBS. Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία αντιπαράθεσης με τον Κόλμπερτ και άλλους παρουσιαστές βραδινών εκπομπών, τους οποίους κατηγορεί ότι τον σατιρίζουν συστηματικά και ότι εκφράζουν πολιτική μεροληψία εις βάρος του.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του εντάσσονται σε αυτή τη διαρκή σύγκρουση με μέρος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Το τέλος της εκπομπής είχε ήδη ανακοινωθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, με το CBS να αποδίδει την απόφαση σε οικονομικούς λόγους.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη διακοπή της συνδέθηκε και με ευρύτερες εξελίξεις στον όμιλο Paramount, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες και συγχωνεύσεις.

Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
