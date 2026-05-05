Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν απέκτησε νέο τρέιλερ και, αυτή τη φορά, ο μύθος αρχίζει να φαίνεται ολόκληρος: ο Οδυσσέας, η Ιθάκη, οι μνηστήρες, η επιστροφή, και για πρώτη φορά ο Κύκλωπας.

Η Universal κυκλοφόρησε το νέο υλικό της πολυαναμενόμενης ταινίας, δίνοντας την πιο καθαρή έως τώρα εικόνα από τη μεγάλη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. Το τρέιλερ προβλήθηκε πρώτα στο The Late Show With Stephen Colbert και δείχνει τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα στην επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο προς την Ιθάκη.

Στο νέο τρέιλερ εμφανίζεται ο Κύκλωπας, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον παρουσιάζεται ως Αντίνοος, ο μνηστήρας της Πηνελόπης που επιχειρεί να πάρει τον θρόνο. Η ταινία του Νόλαν μοιάζει να μετατρέπει την Οδύσσεια σε κάτι ανάμεσα σε πολεμικό έπος, μυθολογική περιπέτεια και σκοτεινό οικογενειακό δράμα.

Στο καστ συμμετέχουν ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, η Ζεντάγια ως Αθηνά και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη. Μαζί τους εμφανίζονται η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Μπένι Σάφντι, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Χιμές Πατέλ, η Μία Γκοθ, ο Έλιοτ Πέιτζ και ο Τζόβαν Αντέπο.

Ο Νόλαν έγραψε το σενάριο βασισμένος στο αρχαίο ελληνικό ποίημα και υπογράφει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μαζί με την Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους, Syncopy. Η ταινία είναι η πρώτη του μετά το Oppenheimer, που συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε επτά, ανάμεσά τους εκείνα της καλύτερης ταινίας και της σκηνοθεσίας

Η Οδύσσεια έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, κάτι που η Universal προβάλλει ήδη ως βασικό μέρος της κινηματογραφικής της ταυτότητας. Η έξοδος της ταινίας στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Με στοιχεία από Variety, The Hollywood Reporter

