Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα
φωτογραφία: Universal
Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν απέκτησε νέο τρέιλερ και, αυτή τη φορά, ο μύθος αρχίζει να φαίνεται ολόκληρος: ο Οδυσσέας, η Ιθάκη, οι μνηστήρες, η επιστροφή, και για πρώτη φορά ο Κύκλωπας.

Η Universal κυκλοφόρησε το νέο υλικό της πολυαναμενόμενης ταινίας, δίνοντας την πιο καθαρή έως τώρα εικόνα από τη μεγάλη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. Το τρέιλερ προβλήθηκε πρώτα στο The Late Show With Stephen Colbert και δείχνει τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα στην επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο προς την Ιθάκη.

Στο νέο τρέιλερ εμφανίζεται ο Κύκλωπας, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον παρουσιάζεται ως Αντίνοος, ο μνηστήρας της Πηνελόπης που επιχειρεί να πάρει τον θρόνο. Η ταινία του Νόλαν μοιάζει να μετατρέπει την Οδύσσεια σε κάτι ανάμεσα σε πολεμικό έπος, μυθολογική περιπέτεια και σκοτεινό οικογενειακό δράμα.

Στο καστ συμμετέχουν ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, η Ζεντάγια ως Αθηνά και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη. Μαζί τους εμφανίζονται η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Μπένι Σάφντι, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Χιμές Πατέλ, η Μία Γκοθ, ο Έλιοτ Πέιτζ και ο Τζόβαν Αντέπο.

Ο Νόλαν έγραψε το σενάριο βασισμένος στο αρχαίο ελληνικό ποίημα και υπογράφει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μαζί με την Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους, Syncopy. Η ταινία είναι η πρώτη του μετά το Oppenheimer, που συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε επτά, ανάμεσά τους εκείνα της καλύτερης ταινίας και της σκηνοθεσίας

Η Οδύσσεια έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, κάτι που η Universal προβάλλει ήδη ως βασικό μέρος της κινηματογραφικής της ταυτότητας. Η έξοδος της ταινίας στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Με στοιχεία από Variety, The Hollywood Reporter

Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η νέα του ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, θα έχει διάρκεια μικρότερη από τις τρεις ώρες του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την «τεράστια πίεση» της διασκευής, ενώ η Οδύσσεια γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.
Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
