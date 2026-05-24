Νορβηγία: 6χρονος βρήκε σπαθί 1300 ετών των Βίκινγκς σε σχολική εκδρομή

Οι αρχαιολόγοι στη Νορβηγία επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για σημαντικό ιστορικό εύρημα

Το σπαθί φαίνεται να είναι μονόκοπο σιδερένιο σπαθί της ύστερης περιόδου των Μεροβίγγειων ή των πρώτων χρόνων της Εποχής των Βίκινγκς / Φωτ.: Kulturarv i Innlandet/Anna McLoughlin
Ένα αγόρι μόλις έξι ετών ανακάλυψε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Νορβηγία ένα αρχαίο σπαθί της εποχής των Βίκινγκς, το οποίο εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.300 ετών.

Ο μικρός Χένρικ συμμετείχε σε εκδρομή της τάξης του στην περιοχή Γκραν, στο Χάντελαντ της Νορβηγίας, όταν παρατήρησε ένα σκουριασμένο μεταλλικό αντικείμενο να προεξέχει από το έδαφος. Το σήκωσε και το έδειξε στους δασκάλους του, οι οποίοι υποψιάστηκαν ότι ίσως δεν επρόκειτο απλώς για ένα παλιό κομμάτι μετάλλου.

Οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με τοπικούς αρχαιολόγους στη Νορβηγία, οι οποίοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι πρόκειται για σημαντικό ιστορικό εύρημα.

Νορβηγία: Πότε χρονολογείται το σπαθί των Βίκινγκς

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ίνλαντετ, στη Νορβηγία, το αντικείμενο φαίνεται να είναι μονόκοπο σιδερένιο σπαθί της ύστερης περιόδου των Μεροβίγγειων ή των πρώτων χρόνων της Εποχής των Βίκινγκς, δηλαδή περίπου από το 550 έως το 800 μ.Χ.

Τα μονόκοπα σπαθιά εκείνης της περιόδου ακονίζονταν μόνο από τη μία πλευρά και συχνά αποκαλούνταν scramasax ή sax.

Η περιοχή όπου βρέθηκε το σπαθί, το Χάντελαντ, μεταφράζεται στα νορβηγικά ως «Γη του Πολεμιστή» και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αρχαιολογικά, καθώς εκεί έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν πολλά αντικείμενα από την Εποχή του Σιδήρου και των Βίκινγκ.

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι η μελέτη του ευρήματος θα βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα πώς κατασκευάζονταν και χρησιμοποιούνταν τα όπλα εκείνης της εποχής.

Το σπαθί έχει πλέον μεταφερθεί στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας στο Όσλο, όπου θα καθαριστεί και θα συντηρηθεί ώστε να μελετηθεί περαιτέρω.

Με πληροφορίες από BBC

