Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα είναι ένα μεγάλο κινηματογραφικό έπος, αλλά δεν θα διαρκεί περισσότερο από το Oppenheimer.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Associated Press, ότι η νέα του ταινία θα έχει μικρότερη διάρκεια από το Oppenheimer, το οποίο έφτανε τις τρεις ώρες. «Είναι μια επική ταινία, όπως απαιτεί το θέμα της. Αλλά είναι μικρότερη», είπε ο Νόλαν.

Η δήλωση έχει ενδιαφέρον, καθώς η Οδύσσεια προβάλλεται ήδη ως μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του. Σύμφωνα με το Variety, ο Νόλαν γύρισε περισσότερα από 600 χιλιόμετρα φιλμ μέσα σε 91 ημέρες γυρισμάτων, ενώ η ταινία είναι η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Ο Νόλαν αναγνώρισε ότι η μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη συνοδεύεται από ιδιαίτερο βάρος. «Υπάρχει τεράστια πίεση», είπε. «Όποιος καταπιάνεται με την Οδύσσεια καταπιάνεται με τις ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων για τις επικές ταινίες παντού, και αυτό σημαίνει μιατεράστια ευθύνη».

Ο σκηνοθέτης συνέδεσε μάλιστα την εμπειρία του με την τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη, λέγοντας ότι όταν ένας δημιουργός αναλαμβάνει μια αγαπημένη ιστορία και αγαπημένους χαρακτήρες, το κοινό θέλει «μια δυνατή και ειλικρινή ερμηνεία». Όπως είπε, οι θεατές θέλουν να ξέρουν ότι ο σκηνοθέτης έχει δώσει μάχη για το υλικό του.

Η ταινία βασίζεται στο έπος του Ομήρου και ακολουθεί τον Οδυσσέα στο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ και Μπένι Σάφντι.

Ο Νόλαν έχει δηλώσει στο Empire ότι ήθελε να κινηματογραφήσει την Οδύσσεια με το βάρος και την αξιοπιστία μιας μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής IMAX, βλέποντας ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο το σινεμά έχει χειριστεί μέχρι σήμερα τη μυθολογική επική αφήγηση. Σύμφωνα με το Deadline, μεγάλο μέρος των γυρισμάτων έγινε στη θάλασσα, σε πραγματικά κύματα και πραγματικές τοποθεσίες, ώστε να αποτυπωθεί η δυσκολία ενός ταξιδιού σε έναν άγνωστο και αχαρτογράφητο κόσμο.

Η Οδύσσεια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου από τη Universal Pictures. Η ακριβής διάρκεια και η ηλικιακή σήμανση της ταινίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Με στοιχεία από Variety, Deadline, Entertainment Weekly.