Η Μιράντα Πρίστλι δεν ζήτησε άδεια: Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 άνοιξε με 233 εκατ. δολάρια

Αν κάποιοι περίμεναν ότι η Μιράντα Πρίστλι θα επέστρεφε διακριτικά, προφανώς δεν είχαν προσέξει ποτέ το παλτό της.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία, το The Devil Wears Prada 2 μπήκε στις αίθουσες σαν να είχε ακόμη το κλειδί του περιοδικού Runway και άνοιξε με 233,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως στο πρώτο του Σαββατοκύριακο. Στις ΗΠΑ και τον Καναδά έκανε 77 εκατ. δολάρια, ενώ στις διεθνείς αγορές συγκέντρωσε ακόμη 156,6 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σίκουελ μόδας, media και νοσταλγίας σε κανονικό καλοκαιρινό blockbuster.

Η ταινία της 20th Century Studios/Disney πέρασε στην κορυφή του αμερικανικού box office και έριξε στη δεύτερη θέση το Michael, το βιογραφικό φιλμ για τον Μάικλ Τζάκσον, που πάντως κράτησε δυνατά στο δεύτερο Σαββατοκύριακό του, με 54 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική. Το συνολικό παγκόσμιο ταμείο του Michael έχει ήδη φτάσει τα 423,9 εκατ. δολάρια.

Για τη Μέριλ Στριπ, το άνοιγμα του The Devil Wears Prada 2 είναι το μεγαλύτερο της καριέρας της στο box office. Η επιστροφή της ως Μιράντα Πρίστλι ξεπέρασε το παγκόσμιο άνοιγμα του Mamma Mia: Here We Go Again, ενώ έδωσε και στην Έμιλι Μπλαντ ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ανοίγματα της φιλμογραφίας της.

Το κοινό ήταν ακριβώς εκεί όπου το περίμενε κανείς και ίσως ακόμη πιο αποφασισμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του PostTrak, οι γυναίκες αποτέλεσαν περίπου το 76% των θεατών στη Βόρεια Αμερική, ενώ το 74% δήλωσε ότι θα πρότεινε σίγουρα την ταινία σε φίλους. Οι κριτικοί μπορεί να εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι, αλλά το κοινό δεν πήγε στο σινεμά για να διαβάσει σημείωμα διόρθωσης. Πήγε για τη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι, τον Νάιτζελ και για εκείνη την παλιά υπόσχεση ότι ένα ασανσέρ, ένα παλτό και μια παγωμένη ατάκα μπορούν ακόμη να φτιάξουν μυθολογία.

Η πρώτη ταινία είχε κυκλοφορήσει το 2006 και έφτασε συνολικά τα 326 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το σίκουελ, μόνο στο πρώτο του τριήμερο, έχει ήδη φτάσει περίπου το 72% του συνολικού παγκόσμιου box office της αρχικής ταινίας. Η σύγκριση είναι σχεδόν αγενής. Δηλαδή, απολύτως ταιριαστή.

Η επιστροφή δεν χτίστηκε μόνο πάνω στη νοσταλγία. Χτίστηκε σαν πλήρες fashion γεγονός. Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι βρέθηκαν σε μια παγκόσμια περιοδεία με στάσεις στο Τόκιο, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ενώ η Άννα Γουίντουρ, η πραγματική σκιά πίσω από τον μύθο της Μιράντα Πρίστλι, συμμετείχε αυτήν τη φορά ανοιχτά στο παιχνίδι: από κοινή εμφάνιση με τη Χάθαγουεϊ στη σκηνή των Όσκαρ μέχρι εξώφυλλο στη Vogue μαζί με τη Στριπ.

Αυτό που κάνει την επιτυχία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η θέση της στο ημερολόγιο του Χόλιγουντ. Το πρώτο Σαββατοκύριακο της καλοκαιρινής σεζόν ανήκει συνήθως σε υπερήρωες, εκρήξεις και ανδροκρατούμενα franchises. Φέτος, χωρίς νέα ταινία της Marvel στην εκκίνηση, το κενό το κάλυψε μια ταινία για τη μόδα, τα media, την εξουσία, την εργασιακή φαντασίωση και τη νοσταλγία μιας γενιάς που ξέρει ακόμη απ’ έξω το «that’s all».

Facebook Twitter Η Μέριλ Στριπ επιστρέφει ως Μιράντα Πρίστλι στο The Devil Wears Prada 2.

Η Μιράντα Πρίστλι δεν γύρισε απλώς στο γραφείο. Γύρισε και βρήκε το box office να την περιμένει όρθιο.

Με στοιχεία από Associated Press, Deadline, Variety