Η Μάργκοτ Ρόμπι μετά την Barbie θα περάσει στο κινηματογραφικό «The Sims»

Μετά την εμπορική επιτυχία που σημείωσε η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της εμβληματικής κούκλας «Barbie», η Μάργκοτ Ρόμπι ετοιμάζεται να μεταφέρει στον κινηματογράφο και το παιχνίδι «The Sims».

H εταιρεία παραγωγής της Μάργκοτ Ρόμπι, LuckyChap θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδι ζωντανής προσομοίωσης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Η Electronic Arts, η οποία κυκλοφόρησε το παιχνίδι «The Sims», σύμφωνα με το Variety, θα εμπλακεί επίσης στη δημιουργική και παραγωγική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πωληθεί πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα του παιχνιδιού «The Sims» που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εικονικά «Sims» ανθρωπάκια, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και προσομοιώνοντας τη ζωή τους.

Οι θαυμαστές του παιχνιδιού με σχόλιά τους στα social media επέμειναν ότι η ταινία θα πρέπει να γυριστεί στη simlish, τη επινοημένη γλώσσα που μιλούν οι χαρακτήρες, διαφορετικά «δεν θα έχει νόημα» και σημείωσαν ότι δεν πρέπει να έχει υπότιτλους.

Το καστ της ταινίας δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι ακόμα.

