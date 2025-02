Ζοζεφίν Μπέικερ: Για πρώτη φορά στα αγγλικά τα απομνημονεύματα της «Μαύρης Αφροδίτης»

Τα απομνημονεύματα της «Μαύρης Αφροδίτης» Ζοζεφίν Μπέικερ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα.

Το «Fearless and Free», το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά στη Γαλλία το 1949, μεταφράστηκε τώρα για πρώτη φορά στα αγγλικά και φέρνει περισσότερους αναγνώστες κοντά στην ιστορία της μεγάλης σταρ και σπουδαίας ακτιβίστριας.

Η Μπέικερ γεννήθηκε το 1906 και είναι μια από τις διασημότητες που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα.

Η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε μεγάλου μήκους ταινία

'Έμεινε γνωστή και ως «η Μαύρη Αφροδίτη». Υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια και τραγουδίστρια, κατορθώνοντας να αποκτήσει με το ταλέντο της αξιοζήλευτη καριέρα. Όταν έφυγε από τις ΗΠΑ ως έφηβη για τη Γαλλία, της οποίας τελικά απέκτησε την υπηκοότητα, η φήμη της απογειώθηκε.

Η Μπέικερ έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε μεγάλου μήκους ταινία, την «Sirène des Tropiques» το 1927.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατασκόπευε για τη γαλλική αντίσταση κατά των Ναζί. Ήταν επίσης ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα στην Αμερική και μίλησε στο πλήθος στην Πορεία του 1963 στην Ουάσιγκτον.

Κατέκτησε το Παρίσι

«Αφού έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας ως έφηβη ερμηνεύτρια στο Μπρόντγουεϊ κατά τη διάρκεια της ακμής της Αναγέννησης του Χάρλεμ, η Ζοζεφίν κατέκτησε στη συνέχεια το Παρίσι, μαγεύοντας το κοινό τη δεκαετία του '20. Ενθουσίασε βασιλιάδες και είχε αμέτρητους θαυμαστές – ανάμεσά τους τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ και τον Πάμπλο Πικάσο. Με τις χορευτικές της κινήσεις, ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον κόσμο» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου Fearless and Free: A Memoir που κυκλοφόρησε από τον Tiny Reparations Books στις αρχές του μήνα.

Το 1926, η Ζοζεφίν Μπέικερ προσεγγίστηκε από τον Γάλλο δημοσιογράφο Μαρσέλ Σαβάζ για τη συγγραφή των απομημονευμάτων της. Τότε, 20 χρονών, η ερμηνεύτρια θεώρησε ότι ήταν μια ξεκαρδιστική προοπτική, μέχρι που πρότεινε να πει τις ιστορίες της ζωής της στον δημοσιογράφο, ώστε να τις γράψει.

Οι συνομιλίες τους των επόμενων δύο δεκαετιών καταγράφηκαν στο βιβλίο Fearless and Free που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1949 και μεταφράστηκε τώρα από τα γαλλικά από τις Ανάμ Ζαφάρ και Σόφι Λιούις.

Τα απομνημονεύματα αφηγούνται επίσης αναμνήσεις του συζύγου της, του Γάλλου συνθέτη Jo Bouillon με τον οποίο χώρισε το 1961, και των καλλιτεχνών τους οποίους γνώριζε, όπως η συγγραφέας Colette και η τραγουδίστρια Edith Piaf.

Η Ιτζεόμα Ολούο συγγραφέας του So You Want to Talk About Race που έγραψε τον πρόλογο του Fearless and Free δηλωσε στο People ότι είδε από κοντά τη μόνιμη επίδραση της Μπέικερ στην πόλη, στην οποία επέλεξε να ζήσει, ενώ επισκεπτόταν η ίδια το Παρίσι.

«Βλέπεις πολλά πράγματα με το όνομά της» ανέφερε. «Βλέπεις μέρη στα οποία βρέθηκε και στα οποία εμφανίστηκε» τόνισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ