Η Μπιόρκ έκανε έκανε ενα απρόσμενο DJ set στη Μπιενάλε της Βενετίας

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Μπιόρκ φαίνεται να παίζει μουσική σε κήπο της Βενετίας, στις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026. Με χρυσή μάσκα, ροζ αμφίεση και κόκκινο γλυπτικό κάλυμμα κεφαλής, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα χάρισε στη φετινή Μπιενάλε ένα από τα πρώτα της απρόβλεπτα στιγμιότυπα.

φωτογραφία: instagram
Πρώτα βλέπεις μια ροζ φιγούρα πίσω από τα decks. Μετά τη χρυσή μάσκα. Μετά το κόκκινο γλυπτικό κάλυμμα στο κεφάλι. Και ύστερα καταλαβαίνεις: φυσικά και είναι η Μπιόρκ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται σε κήπο της Βενετίας, μπροστά σε μικρό κοινό, να παίζει μουσική πίσω από DJ εξοπλισμό. Δεν είναι συναυλία, δεν είναι μεγάλη σκηνή, δεν είναι μια εμφάνιση φτιαγμένη για να ανακοινωθεί με όλες τις επισημότητες. Είναι κάτι πιο μικρό και πιο άμεσο: μια εικόνα από τις παράλληλες βραδιές της Μπιενάλε που πέρασε κατευθείαν στα κινητά.

Η στιγμή έρχεται στις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026, λίγο πριν από το επίσημο άνοιγμα της 61ης Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης της Βενετίας. Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο In Minor Keys, ανοίγει στις 9 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου, ενώ οι ημέρες 6, 7 και 8 Μαΐου είναι αφιερωμένες στις προεπισκοπήσεις.


Στα πλάνα, η Μπιόρκ μοιάζει λιγότερο με καλεσμένη σε εκδήλωση της τέχνης και περισσότερο με φιγούρα που έχει βγει από το δικό της σύμπαν. Η ογκώδης ροζ αμφίεση, η μάσκα, το κόκκινο κάλυμμα κεφαλής, ο κήπος και τα κινητά που σηκώνονται γύρω της φτιάχνουν μια σκηνή που δεν χρειάζεται πολλή εξήγηση. Η Μπιόρκ δεν εμφανίζεται ποτέ απλώς «κάπου». Κουβαλά μαζί της έναν ολόκληρο τρόπο να βλέπεις το σώμα, τον ήχο, τη μεταμφίεση και το θέαμα.

Η μουσική που ακούγεται στα βίντεο κινείται σε πειραματική ηλεκτρονική κατεύθυνση, με σπασμένους ρυθμούς και ένταση που ταιριάζουν στη γνωστή αισθητική της. Το κοινό βρίσκεται σχεδόν δίπλα της. Κάποιοι χορεύουν, κάποιοι βιντεοσκοπούν, κάποιοι απλώς κοιτούν. Εκείνη χειρίζεται τον ήχο και κινείται με εκείνη την παράξενη φυσικότητα που κάνει ακόμη και ένα DJ set να μοιάζει με μικρή περφόρμανς.

Η εμφάνιση συνδέθηκε στα social media με το ισλανδικό περίπτερο της φετινής Μπιενάλε, όπου η Ásta Fanney Sigurðardóttir παρουσιάζει το Pocket Universe στο Docks Cantieri Cucchini. Το ισλανδικό περίπτερο βρίσκεται φέτος σε έναν πρώην ναυπηγικό χώρο, στην περιοχή San Pietro di Castello, ανάμεσα στους Giardini και το Arsenale.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη εμφάνιση κυκλοφορεί κυρίως ως social media στιγμιότυπο και όχι ως πλήρως καταγεγραμμένο επίσημο γεγονός από τη διοργάνωση ή κάποιο μεγάλο art outlet. Αλλά η Βενετία της Μπιενάλε πάντα ζούσε και από αυτά: από όσα συμβαίνουν λίγο έξω από το πρόγραμμα, λίγο πριν από τα εγκαίνια, λίγο πιο δίπλα από το επίσημο βλέμμα.

Και εδώ η εικόνα αρκεί: η Μπιόρκ, ντυμένη σαν ροζ πλάσμα, παίζει μουσική σε έναν κήπο της Βενετίας, ενώ γύρω της ο κόσμος της τέχνης κάνει αυτό που κάνει πάντα μπροστά σε κάτι που δεν περίμενε. Σηκώνει το κινητό, πλησιάζει, προσπαθεί να κρατήσει κάτι που ήδη φεύγει.


Ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο με τέτοιες εμφανίσεις. Δεν ζητούν εξήγηση. Δεν περιμένουν άδεια. Δεν ανήκουν ακριβώς στο πρόγραμμα. Περνούν για λίγο από τον χώρο και του αλλάζουν το νευρικό σύστημα. Με την παγανιστική ποιητικότητα της Μπιόρκ, με τον ρυθμό της, με αυτή την αίσθηση ότι το σώμα, ο ήχος και η μεταμφίεση μπορούν ακόμη να ανοίξουν μια μικρή τρύπα μέσα στον θεσμό. 

Μερικές φορές, η Μπιενάλε αρχίζει πριν την εγκαινιάσουν.

 
«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Πολιτισμός / Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΒΟΥΛΗ

Πολιτισμός / Μενδώνη για έργο στη Μονεμβασιά: Προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε στις επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτα Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη
THE LIFO TEAM
Το Met Gala δεν τελείωσε στο κόκκινο χαλί: έγινε μηχανή 1,7 δισ. προβολών

Πολιτισμός / Το Met Gala δεν είναι πια μόνο κόκκινο χαλί: είναι ένα παγκόσμιο θέαμα 1,7 δισ. προβολών

Η Vogue ανακοίνωσε ότι το φετινό Met Gala έφτασε σχεδόν τα 1,7 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, με αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι, ενώ συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute. Πίσω από τα φορέματα, τις αφίξεις και τα viral στιγμιότυπα, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας λειτουργεί πια σαν παγκόσμια μηχανή προσοχής.
THE LIFO TEAM
Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στο AI, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Πολιτισμός / Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
THE LIFO TEAM
Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Πολιτισμός / Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
THE LIFO TEAM
Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Πολιτισμός / Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Steven Meisel: Το εκθαμβωτικά αγενές Λονδίνο της Stella Tennant, της Bella Freud και της Isabella Blow

Πολιτισμός / Πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί: Τα σπάνια πορτρέτα του Στίβεν Μάιζελ από το Λονδίνο των 90s

Στο Photo London 2026, ο Στίβεν Μάιζελ επιστρέφει στο Λονδίνο των 90s: η Στέλλα Τέναντ, η Μπέλα Φρόιντ, η Πλαμ Σάικς, η Όνορ Φρέιζερ και η Ιζαμπέλα Μπλόου επιστρέφουν ως πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί, μέσα από τη θρυλική σειρά "Anglo-Saxon Attitude" της British Vogue. Μια σπάνια έκθεση για τη στιγμή που η μόδα είχε ακόμη αγένεια, αριστοκρατική παραμόρφωση και καθαρό μαγνητισμό.
THE LIFO TEAM
Όταν η διαφθορά αγοράζει Πικάσο: Η Μαλαισία ανέκτησε έργα τέχνης του σκανδάλου 1MDB

Πολιτισμός / Οι Πικάσο και Μιρό που αγοράστηκαν με κλεμμένο δημόσιο χρήμα επιστρέφουν στη Μαλαισία

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
THE LIFO TEAM
 
 