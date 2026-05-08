Η Μπιόρκ έκανε έκανε ενα απρόσμενο DJ set στη Μπιενάλε της Βενετίας

Πρώτα βλέπεις μια ροζ φιγούρα πίσω από τα decks. Μετά τη χρυσή μάσκα. Μετά το κόκκινο γλυπτικό κάλυμμα στο κεφάλι. Και ύστερα καταλαβαίνεις: φυσικά και είναι η Μπιόρκ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται σε κήπο της Βενετίας, μπροστά σε μικρό κοινό, να παίζει μουσική πίσω από DJ εξοπλισμό. Δεν είναι συναυλία, δεν είναι μεγάλη σκηνή, δεν είναι μια εμφάνιση φτιαγμένη για να ανακοινωθεί με όλες τις επισημότητες. Είναι κάτι πιο μικρό και πιο άμεσο: μια εικόνα από τις παράλληλες βραδιές της Μπιενάλε που πέρασε κατευθείαν στα κινητά.

Η στιγμή έρχεται στις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026, λίγο πριν από το επίσημο άνοιγμα της 61ης Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης της Βενετίας. Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο In Minor Keys, ανοίγει στις 9 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου, ενώ οι ημέρες 6, 7 και 8 Μαΐου είναι αφιερωμένες στις προεπισκοπήσεις.

Στα πλάνα, η Μπιόρκ μοιάζει λιγότερο με καλεσμένη σε εκδήλωση της τέχνης και περισσότερο με φιγούρα που έχει βγει από το δικό της σύμπαν. Η ογκώδης ροζ αμφίεση, η μάσκα, το κόκκινο κάλυμμα κεφαλής, ο κήπος και τα κινητά που σηκώνονται γύρω της φτιάχνουν μια σκηνή που δεν χρειάζεται πολλή εξήγηση. Η Μπιόρκ δεν εμφανίζεται ποτέ απλώς «κάπου». Κουβαλά μαζί της έναν ολόκληρο τρόπο να βλέπεις το σώμα, τον ήχο, τη μεταμφίεση και το θέαμα.

Η μουσική που ακούγεται στα βίντεο κινείται σε πειραματική ηλεκτρονική κατεύθυνση, με σπασμένους ρυθμούς και ένταση που ταιριάζουν στη γνωστή αισθητική της. Το κοινό βρίσκεται σχεδόν δίπλα της. Κάποιοι χορεύουν, κάποιοι βιντεοσκοπούν, κάποιοι απλώς κοιτούν. Εκείνη χειρίζεται τον ήχο και κινείται με εκείνη την παράξενη φυσικότητα που κάνει ακόμη και ένα DJ set να μοιάζει με μικρή περφόρμανς.

Η εμφάνιση συνδέθηκε στα social media με το ισλανδικό περίπτερο της φετινής Μπιενάλε, όπου η Ásta Fanney Sigurðardóttir παρουσιάζει το Pocket Universe στο Docks Cantieri Cucchini. Το ισλανδικό περίπτερο βρίσκεται φέτος σε έναν πρώην ναυπηγικό χώρο, στην περιοχή San Pietro di Castello, ανάμεσα στους Giardini και το Arsenale.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη εμφάνιση κυκλοφορεί κυρίως ως social media στιγμιότυπο και όχι ως πλήρως καταγεγραμμένο επίσημο γεγονός από τη διοργάνωση ή κάποιο μεγάλο art outlet. Αλλά η Βενετία της Μπιενάλε πάντα ζούσε και από αυτά: από όσα συμβαίνουν λίγο έξω από το πρόγραμμα, λίγο πριν από τα εγκαίνια, λίγο πιο δίπλα από το επίσημο βλέμμα.

Και εδώ η εικόνα αρκεί: η Μπιόρκ, ντυμένη σαν ροζ πλάσμα, παίζει μουσική σε έναν κήπο της Βενετίας, ενώ γύρω της ο κόσμος της τέχνης κάνει αυτό που κάνει πάντα μπροστά σε κάτι που δεν περίμενε. Σηκώνει το κινητό, πλησιάζει, προσπαθεί να κρατήσει κάτι που ήδη φεύγει.

Ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο με τέτοιες εμφανίσεις. Δεν ζητούν εξήγηση. Δεν περιμένουν άδεια. Δεν ανήκουν ακριβώς στο πρόγραμμα. Περνούν για λίγο από τον χώρο και του αλλάζουν το νευρικό σύστημα. Με την παγανιστική ποιητικότητα της Μπιόρκ, με τον ρυθμό της, με αυτή την αίσθηση ότι το σώμα, ο ήχος και η μεταμφίεση μπορούν ακόμη να ανοίξουν μια μικρή τρύπα μέσα στον θεσμό.

Μερικές φορές, η Μπιενάλε αρχίζει πριν την εγκαινιάσουν.