Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο: Όσα έγιναν στην πρώτη συναυλία της

Περισσότεροι από 60.000 θεατές παρακολούθησαν την εντυπωσιακή παράσταση - Απόψε η δεύτερη συναυλία

Έναν χρόνο μετά τη sold out συναυλία της, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 60.000 θεατές η Άννα Βίσση επέστρεψε χθες στο Καλλιμάρμαρο.

Η μεγάλη σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και άνοιξε το πρόγραμμά της με το τραγούδι «Σε περίπτωση που», αρχίζοντας με μια συγκινητική ομιλία που ξεσήκωσε το κοινό. «Αυτό που μου προσφέρετε απόψε είναι ένα ανεκτίμητο δώρο. Εύχομαι να έχω τη δύναμη να το ζήσω ξανά. Είμαστε πάλι μαζί εδώ, στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία άλλη μια φορά;», με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Οι πόρτες άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα, στις 17:00, με χιλιάδες θαυμαστές να σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από το στάδιο.

Η απόλυτη σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής συνδύασε παλιές και νέες επιτυχίες, πλαισιωμένη από χορευτές και μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, με χορογραφίες της Τία Ριβέρα, γνωστής από συνεργασίες με διεθνείς σταρ όπως η Μπιγιονσέ.

Η συναυλία σημείωσε sold out, με πάνω από 60.000 θεατές το προηγούμενο έτος και φέτος το Καλλιμάρμαρο να γεμίζει ξανά ασφυκτικά. Λόγω αυτής της ζήτησης, είχε προγραμματιστεί και δεύτερη συναυλία για σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. Επιπλέον, μέρος των εσόδων από τις συναυλίες διατέθηκε για την ενίσχυση του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

