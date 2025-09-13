ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Άννα Βίσση: Η στιγμή που εμφανίζεται στην σκηνή στο Καλλιμάρμαρο - «Μια είναι η απόλυτη»

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα για την πρώτη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Με φωτογραφίες και βίντεο γέμισαν τα social media από την πρώτη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το βράδυ του Σαββάτου την απόλυτη σταρ που έχει ετοιμάσει ένα σόου-υπερπαραγωγή για αυτό το διήμερο.

Χθες, η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Άννα Βίσση: Η στιγμή που εμφανίζεται στην σκηνή στο Καλλιμάρμαρο

Άννα Βίσση: Βίντεο στα social από τη συναυλία:

«Είναι θεά», «είναι μοναδική», «υπέρτατο ρούχο» και «μια είναι η απόλυτη» είναι μερικά από τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις.

Άννα Βίσση: Ποιοι celebrities πήγαν στο Καλλιμάρμαρο

Ο φωτογραφικός φάκος εντόπισε μερικούς από τους celebrities που έδωσαν το παρών στη σημερινή συναυλία η οποία θα ξεκινούσε στις εννιά, με διάρκεια περίπου 2,5 ώρες.

Σάσα Σταμάτη, Νίκος Καρβέλας/ NDP
Γιώργος Καπουτζίδης/ NDP
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου/ NDP
Κατερίνα Διδασκάλου/ NDP
Αντώνης Σρόιτερ, Ιωάννα Μπούκη/ NDP
Ελένη Φουρέιρα, Γιώργος Αρσενάκος/ NDP

Οι ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο πριν αρχίσει η συναυλία:

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου για να απολαύσει την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σε μία μοναδική συναυλία.

@alexalexzafi @annavissiofficial #annavissi #vissi #kallimarmaro #sandre #soldout ♬ πρωτότυπος ήχος - annavissiofficial

