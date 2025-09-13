Άννα Βίσση: Η στιγμή που εμφανίζεται στην σκηνή στο Καλλιμάρμαρο - «Μια είναι η απόλυτη»

Με φωτογραφίες και βίντεο γέμισαν τα social media από την πρώτη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.
Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το βράδυ του Σαββάτου την απόλυτη σταρ που έχει ετοιμάσει ένα σόου-υπερπαραγωγή για αυτό το διήμερο.
Χθες, η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.
Άννα Βίσση: Η στιγμή που εμφανίζεται στην σκηνή στο Καλλιμάρμαρο
Άννα Βίσση: Βίντεο στα social από τη συναυλία:
«Είναι θεά», «είναι μοναδική», «υπέρτατο ρούχο» και «μια είναι η απόλυτη» είναι μερικά από τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις.
Άννα Βίσση: Ποιοι celebrities πήγαν στο Καλλιμάρμαρο
Ο φωτογραφικός φάκος εντόπισε μερικούς από τους celebrities που έδωσαν το παρών στη σημερινή συναυλία η οποία θα ξεκινούσε στις εννιά, με διάρκεια περίπου 2,5 ώρες.
Οι ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο πριν αρχίσει η συναυλία:
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου για να απολαύσει την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σε μία μοναδική συναυλία.
@alexalexzafi @annavissiofficial #annavissi #vissi #kallimarmaro #sandre #soldout ♬ πρωτότυπος ήχος - annavissiofficial