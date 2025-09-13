Άννα Βίσση: Σήμερα η πρώτη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Οι οδηγίες στους θεατές

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για δύο μοναδικές συναυλίες.

Η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Άννα Βίσση: Οι οδηγίες για τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Για τα εισιτήρια

«Έχετε τα μαζί σας εκτυπωμένα ή στο κινητό σας (QR/Barcode).

Παρακαλούμε να τα έχετε έτοιμα κατά την είσοδο για γρήγορο έλεγχο.

Για την είσοδο

Οι πόρτες ανοίγουν 17:00 - η συναυλία ξεκινά στις 21:00.

Στον προαύλιο χώρο θα βρείτε WC, κυλικείο και το επίσημο Anna Vissi merchandise booth.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα & συνοδούς, που έχουν προμηθευτεί τα αντίστοιχα εισιτήρια, με ξεχωριστή είσοδο και υποστήριξη από προσωπικό.

Αναμένεται μεγάλος όγκος θεατών, γι’ αυτό προτιμήστε δημόσια μέσα μεταφοράς αντί για αυτοκίνητο. Βρείτε το Καλλιμάρμαρο στον χάρτη εδώ.

Για τα είδη εισιτηρίων και τους τομείς

Platinum Arena – μπροστά στη σκηνή, με ξεχωριστή είσοδο.

Golden Standing Arena – όρθιοι θεατές, είσοδος από το τέλος της αρένας (Ολυμπιακοί Κύκλοι).

VVIP Κερκίδες – δεξιά (VVIP1) και αριστερά (VVIP2) της σκηνής σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.

VIP Κερκίδες – δεξιά (VIP1) και αριστερά (VIP2) της σκηνής, χωρίς αρίθμηση.

Γενική Είσοδος (Κερκίδες - GA) – θέσεις χωρίς αρίθμηση στις κερκίδες.

Side View Κερκίδες – δεξιά (Side View 1) και αριστερά (Side View 2) της σκηνής με περιορισμένη ορατότητα.

Ακολουθήστε τις πινακίδες και τις οδηγίες των ταξιθετών για να φτάσετε στον χώρο σας και σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εντός του σταδίου σε άλλο τομέα από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριό σας.

Για τη διάρκεια

Η συναυλία θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες.

Το Καλλιμάρμαρο είναι αρχαιολογικός χώρος – όλοι έχουμε ευθύνη να τον προστατεύσουμε:

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (μόνο νερό επιτρέπεται).

Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Μην αφήνετε σκουπίδια – υπάρχουν κάδοι σε κάθε σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί laser show οπότε συστήνεται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν μεγάλη ευαισθησία στο φως.

Ταξιθέτες θα βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα για την ασφάλεια και την τήρηση των κανόνων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η παραγωγή έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον παραβάτη.

Στον χώρο θα υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε επίπεδο, έτοιμο να συνδράμει σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Για την αποχώρηση

Μετά το τέλος της συναυλίας, αποχωρούμε με ηρεμία και τη βοήθεια του προσωπικού».