Άννα Βίσση: Σήμερα η πρώτη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Οι οδηγίες στους θεατές

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για δύο μοναδικές συναυλίες.
Η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.
Άννα Βίσση: Οι οδηγίες για τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:
Για τα εισιτήρια
- «Έχετε τα μαζί σας εκτυπωμένα ή στο κινητό σας (QR/Barcode).
- Παρακαλούμε να τα έχετε έτοιμα κατά την είσοδο για γρήγορο έλεγχο.
Για την είσοδο
- Οι πόρτες ανοίγουν 17:00 - η συναυλία ξεκινά στις 21:00.
- Στον προαύλιο χώρο θα βρείτε WC, κυλικείο και το επίσημο Anna Vissi merchandise booth.
- Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα & συνοδούς, που έχουν προμηθευτεί τα αντίστοιχα εισιτήρια, με ξεχωριστή είσοδο και υποστήριξη από προσωπικό.
- Αναμένεται μεγάλος όγκος θεατών, γι’ αυτό προτιμήστε δημόσια μέσα μεταφοράς αντί για αυτοκίνητο. Βρείτε το Καλλιμάρμαρο στον χάρτη εδώ.
Για τα είδη εισιτηρίων και τους τομείς
- Platinum Arena – μπροστά στη σκηνή, με ξεχωριστή είσοδο.
- Golden Standing Arena – όρθιοι θεατές, είσοδος από το τέλος της αρένας (Ολυμπιακοί Κύκλοι).
- VVIP Κερκίδες – δεξιά (VVIP1) και αριστερά (VVIP2) της σκηνής σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.
- VIP Κερκίδες – δεξιά (VIP1) και αριστερά (VIP2) της σκηνής, χωρίς αρίθμηση.
- Γενική Είσοδος (Κερκίδες - GA) – θέσεις χωρίς αρίθμηση στις κερκίδες.
- Side View Κερκίδες – δεξιά (Side View 1) και αριστερά (Side View 2) της σκηνής με περιορισμένη ορατότητα.
- Ακολουθήστε τις πινακίδες και τις οδηγίες των ταξιθετών για να φτάσετε στον χώρο σας και σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εντός του σταδίου σε άλλο τομέα από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριό σας.
Για τη διάρκεια
- Η συναυλία θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες.
- Το Καλλιμάρμαρο είναι αρχαιολογικός χώρος – όλοι έχουμε ευθύνη να τον προστατεύσουμε:
- Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (μόνο νερό επιτρέπεται).
- Απαγορεύεται το κάπνισμα.
- Μην αφήνετε σκουπίδια – υπάρχουν κάδοι σε κάθε σημείο.
- Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί laser show οπότε συστήνεται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν μεγάλη ευαισθησία στο φως.
- Ταξιθέτες θα βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα για την ασφάλεια και την τήρηση των κανόνων.
- Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η παραγωγή έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον παραβάτη.
- Στον χώρο θα υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε επίπεδο, έτοιμο να συνδράμει σε οτιδήποτε χρειαστεί.
Για την αποχώρηση
- Μετά το τέλος της συναυλίας, αποχωρούμε με ηρεμία και τη βοήθεια του προσωπικού».