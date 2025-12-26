Η Sia εκθρόνισε τη Mariah Carey από την κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts στο Spotify

Ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες κυριαρχίας, το «All I Want for Christmas Is You» έχασε την κορυφή του στο Spotify. Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Mariah Carey δεν είναι πλέον το πιο streamed χριστουγεννιάτικο κομμάτι της σεζόν, καθώς την πρώτη θέση καταλαμβάνει φέτος το «Snowman» της Sia.

Το «Snowman», από το άλμπουμ Everyday Is Christmas του 2017, είναι μια μπαλάντα σε πιάνο που τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει σταθερά στις χριστουγεννιάτικες λίστες ακροάσεων. Η φετινή του άνοδος στην κορυφή αποτυπώνει μια μετατόπιση στις προτιμήσεις των χρηστών, χωρίς ωστόσο να ανατρέπει συνολικά την κυριαρχία των «κλασικών» του είδους.

Η Sia, που ξεκίνησε την πορεία της τη δεκαετία του ’90 και καθιερώθηκε διεθνώς το 2014 με το «Chandelier», έχει παράλληλα εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδοποιούς της σύγχρονης ποπ. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται μεγάλες επιτυχίες που έγραψε για άλλους καλλιτέχνες, καθώς και πολυάριθμες διακρίσεις και υποψηφιότητες για βραβεία.

Παρά την απώλεια της πρωτιάς, η Mariah Carey διατηρεί τον τίτλο του πιο streamed χριστουγεννιάτικου τραγουδιού όλων των εποχών στο Spotify και βρίσκεται στη δεύτερη θέση των συνολικών ακροάσεων για τον Δεκέμβριο.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το «Last Christmas» των Wham! στην τρίτη θέση, καθώς και τα «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» του Dean Martin και «It’s the Most Wonderful Time of the Year» του Andy Williams.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Μαράια Κάρεϊ θα δώσει συναυλία σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου