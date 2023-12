Γιώργος Λάνθιμος: Το Poor Things δεν θα μπορούσε ποτέ να γυριστεί στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε το πρωί στην Αθήνα για να μιλήσει για την ταινία του «Poor Things» που κάνει πρεμιέρα στα ελληνικά σινεμά την 1η Ιανουαρίου.

Η Έμα Στόουν δεν ήταν στο πλευρό του Έλληνα σκηνοθέτη, λόγω ασθένειας που την ταλαιπωρεί, αν και ήταν προγραμματισμένο. Ωστόσο ο Γιώργος Λάνθιμος απάντησε σε όλα. Εξήγησε πως δεν μπαίνει πολύ συχνά στη διαδικασία να αναλύει τι είναι αυτό που λέει η ταινία ή τι θέλει ή τι τον ενδιαφέρει να πει στην ταινία, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθώ - κι αυτό παρεξηγείται καμιά φορά - να μη δίνω ερμηνείες, γιατί περιορίζω τις ερμηνείες των άλλων. Η δική μου είναι η μία όψη, οι άλλοι μπορεί να δουν πολύ περισσότερα κι αυτό είναι το ενδιαφέρον» όπως δήλωσε ενώ σε ερώτηση για το ταξίδι της Μπέλα που αναφέρεται η Αθήνα, αλλά δεν υπάρχει στην ταινία, ο Γιώργος Λάνθιμος εξήγησε πως «Η Αθήνα δεν ήταν ποτέ τεράστιο κομμάτι, εμφανιζόταν άλλη μία στιγμή σε μία κάρτα που έστελνε η Μπέλα στον Γκόντουγουιν και τον Μαξ, που έλεγε God, the Parthenon is still broken. Ήταν ένα μικρό κομμάτι το οποίο κόπηκε».

Λάνθιμος: Η ταινία Poor Things δεν θα μπορούσε να γυριστεί ποτέ στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Λάνθιμος διευκρίνισε δε, ότι η ταινία Poor Things δεν θα μπορούσε να γυριστεί ποτέ στην Ελλάδα. «Είναι δυο διαφορετικά κομμάτια, το ένα είναι η χρηματοδότηση, το άλλο είναι πρακτικά πού θα γυριζόταν. Όταν ψάχναμε μέρος για να κάνουμε το γύρισμα και καταλήξαμε στη Βουδαπέστη, όλες οι επιλογές ήταν ανοιχτές, ακόμα και η Ελλάδα, αλλά άμεσα αποκλείστηκε γιατί εδώ δεν υπάρχουν στούντιο» όπως είπε ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει έλλειψη τεχνικής γνώσης και εμπειρίας στην κατασκευή τέτοιου επιπέδου σκηνικών.

Η Ουγγαρία έχει και τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και μία παράδοση στην κατασκευή σκηνικών, όπως είπε ενώ ο λόγος που η ταινία ήταν δύσκολο να γίνει παλιότερα, έχει να κάνει με τις εποχές. «Πριν από δέκα χρόνια δεν ήταν τόσο ενδιαφέρον για τον κόσμο του σινεμά ή γενικότερα, δεν θα το μάθουμε ποτέ, μία τέτοια ιστορία. Φαινόταν και παράξενη και όχι τόσο ενδιαφέρουσα» όπως είπε τονίζοντας ότι θεωρεί πως άλλαξαν οι εποχές.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επισήμανε ακόμα ότι ήταν πολύ σημαντικό που έφυγε από την Ελλάδα «γιατί έγιναν τα πρώτα βήματα για να γίνουν αυτές οι πρώτες ταινίες (του), αλλά με δυσκολία, ήμασταν αρκετά αφελείς. Εκείνη την εποχή μου έλεγαν, «καταπληκτικός ο "Κυνόδοντας"...» αλλά αυτό που ζητούσαν ήταν «κάτι λίγο πιο mainstream που επειδή είσαι Ευρωπαίος θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον».

Ο Λάνθιμος για την Μπέλα του

Για τον ρόλο της Μπέλα στην ταινία του είπε ότι ο ίδιος από την πρώτη στιγμή που διάβασε το βιβλίο και σκέφτηκε να το κάνει ταινία, ήθελε να βάλει την Μπέλα Μπάξτερ στο κέντρο και να δημιουργήσει την δική της ιστορία. «Ενώ το βιβλίο είναι μια ρεαλιστική απεικόνιση της βικτωριανής εποχής, μ’ έκανε να σκεφτώ άμεσα ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον να φτιαχτεί ένας κόσμος που υποστηρίζει αυτή την επιλογή και αντικατοπτρίζει το πώς η Μπέλα Μπάξτερ έρχεται σ’ επαφή με όλο αυτό τον καινούριο κόσμο μέσα στον οποίο ταξιδεύει. Κι ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να φτιαχτούν οι πόλεις, το σπίτι της, το πλοίο όπου ταξιδεύει, στο στούντιο, με παραδοσιακές, παλιές κινηματογραφικές τεχνικές, να χτιστούν τα σκηνικά κι όχι ν' αποδοθούν με ψηφιακά εφέ» είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Εξήγησε δε, ότι «τίποτα δεν έχει φτιαχτεί από το μηδέν ως ψηφιακό εφέ. Ο Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε ακόμα, ότι στην αίθουσα όπου γινόταν η συνέντευξη Τύπου στη Μεγάλη Βρετάνια, έγινε το πρώτο φίτινγκ με την Εμα και την ενδυματολόγο για την ταινία. «Ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και δοκιμάσαμε κάποια ρούχα. Τα ρούχα της ταινίας ήταν μια μεγάλη διαδικασία, όπως και η κατασκευή και ο σχεδιασμός των σκηνικών, ξεκίνησε την ίδια περίοδο, αρκετά πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα».

Ο Γιώργος Λάνθιμος αναφέρθηκε και στην πρωτότυπη μουσική που χρησιμοποίησε στο Poor Things για πρώτη φορά. «Πάντα προσπαθούσα να το κάνω αλλά ψάχνω πάρα πολύ τη μουσική στη διάρκεια του μοντάζ: βρίσκω κομμάτια και μοντάρω με αυτά και ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη η ισορροπία του τόνου με την οποία δημιουργούσα στη διάρκεια του μοντάζ και σχεδόν αδύνατο να έρθει ένας συνθέτης να κάνει κάτι άλλο και να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο» είπε.

Λάνθιμος: «Πάντα έκανα τις ταινίες που ήθελα να κάνω

«Δεν αναλύουμε χαρακτήρες, είδος ερμηνειών, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε με τους ηθοποιούς είναι πολύ πρακτικός και σωματικός» είπε για τη δουλειά του με τους ηθοποιούς μεταξύ άλλων ενώ για το γεγονός ότι πλέον «μπορεί να κάνει τις ταινίες που θέλει και με τον τρόπου που θέλει» ο Γιώγος Λάνθιμος είπε πως θεωρεί ότι στην αρχή υπήρχε μεγαλύτερη αφέλεια. «Πάντα έκανα τις ταινίες που ήθελα να κάνω, απλώς στην αρχή δεν είχαμε χρηματική υποστήριξη. Κάναμε αυτό που θέλαμε, απλώς δεν είχαμε τα μέσα να το κάνουμε ακριβώς έτσι όπως θέλαμε» είπε.

Τόνισε δε, ότι αν ήταν να του εξασφαλίσει κάποιος τη χρηματοδότηση για μία ταινία αλλά με το ενδεχόμενο να μην έχει εκείνος το final cut, τότε «προτιμώ να περιμένω, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο. Ή κάποιο άλλο επάγγελμα».

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου βγαίνει στους κινηματογράφους την 1η Ιανουαρίου 2024 από τη Feelgood Entertainment.