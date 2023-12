Critics Choice Awards 2024: Έσπασε ρεκόρ το «Barbie»- 13 υποψηφιότητες για το «Poor Things»

Μετά τις «Χρυσές Σφαίρες» η «Barbie» σάρωσε τις υποψηφιότητες και στα Critics Choice Awards 2024, ενώ 13 βραβεία διεκδικεί το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουικ είναι υποψήφια για 18 βραβεία στα Critics Choice Awards 2024. Πρόκειται για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει αποσπάσει ταινία στα 29 χρόνια του θεσμού, καθώς ξεπεράστηκε το ρεκόρ των 14 που είχαν τα φιλμ «Everything Everywhere All at Once» και «The Shape of Water».

Ανάμεσα στα βραβεία που διεκδικεί η «Barbie» είναι εκείνο της καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ υποψήφιοι είναι τόσο η Μάργκοτ Ρόμπι (Καλύτερης ηθοποιού) όσο και ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Β ανδρικού ρόλου), αλλά και η Αμέρικα Φερέρα (Β γυναικείου ρόλου) για τις ερμηνείες τους.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθούν έχοντας αποσπάσει από 13 υποψηφιότητες στα Critics Choice Awards 2024, μεταξύ των οποίων και της καλύτερης ταινίας.

Αμφότεροι οι δημιουργοί είναι υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Επίσης, η Έμα Στόουν είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο «Poor Things», ενώ ο Μαρκ Ράφαλο διεκδικεί εκείνο του Β ανδρικού ρόλου.

Οι νικητές των Critics Choice Awards 2024 θα ανακοινωθούν στις 14 Ιανουαρίου.

Critics Choice Awards 2024: Οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες

Καλύτερη ταινία

American Fiction (MGM)

Barbie (Warner Bros.)

The Color Purple (Warner Bros.)

The Holdovers (Focus Features)

Killers of the Flower Moon (Apple Original Films/Paramount Pictures)

Maestro (Netflix)

Oppenheimer (Universal Pictures)

Past Lives (A24)

Poor Things (Searchlight Pictures)

Saltburn (Amazon MGM Studios)

Καλύτερος ηθοποιός

Μπράντλεϊ Κούπερ- Maestro

Λεονάρντο Ντι Κάπριο- Killers of the Flower Moon

Κόλμαν Ντομίνγκο- Rustin

Πολ Τζιαμάτι- The Holdovers

Κίλιαν Μέρφι- Oppenheimer

Τζέφρι Ράιν- American Fiction

Καλύτερη ηθοποιός

Λίλι Γκλάντστοουν- Killers of the Flower Moon

Σάντρα- Χούλερ- Anatomy of a Fall

Γκρέτα Λι- Past Lives

Κάρεϊ Μάλιγκαν- Maestro

Μάργκοτ Ρόμπι- Barbie

Έμα Στόουν- Poor Things

Β Ανδρικός ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν- American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο- Killers of the Flower Moon

Ρόμπερτ Ντάουνι τζούνιορ- Oppenheimer

Ράιαν Γκόσλινγκ- Barbie

Τσαρλς Μέλτον- May December

Μαρκ Ράφαλο- Poor Things

Β Γυναικείος ρόλος

Έμιλι Μπλαντ- Oppenheimer

Ντανιέλ Μπρουκς- The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα- Barbie

Τζόντι Φόστερ- Nyad

Τζούλιαν Μουρ- May December

Νταβάιν Τζόι Ράντολφ- The Holdovers

Καλύτερη σκηνοθεσία

Μπράντλεϊ Κούπερ- Maestro

Γκρέτα Γκέργουιγκ- Barbie

Γιώργος Λάνθιμος- Poor Things

Κρίστοφερ Νόλαν- Oppenheimer

Αλεξάντερ Πέιν- The Holdovers

Μάρτιν Σκορσέζε- Killers of the Flower Moon