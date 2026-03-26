Για όλα όσα η ζωή δεν κατάφερε να θάψει: Η οδύνη του κόσμου της Nan Goldin απλώνεται στο Παρίσι

Η νέα έκθεση της Nan Goldin στο Grand Palais φέρνει ξανά μπροστά έναν κόσμο γεμάτο από έρωτα, πένθος, εξάρτηση, queer ζωή και μνήμη. Το This Will Not End Well παρουσιάζεται στο Παρίσι έως τις 21 Ιουνίου.

Πάνος Μιχαήλ
Jimmy Paulette και Misty, Νέα Υόρκη, 1991. Φωτογραφία: © Nan Goldin.
Η Nan Goldin επέστρεψε στο Παρίσι με το This Will Not End Well, τη μεγάλη αναδρομική έκθεση που άνοιξε στις 18 Μαρτίου στο Grand Palais και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου.

Είναι η πρώτη στη Γαλλία που τη φέρνει μπροστά όχι απλώς ως φωτογράφο, αλλά ως δημιουργό slideshows και βίντεο, δηλαδή ως καλλιτέχνιδα που έκανε τις εικόνες της να κινούνται σαν ταινίες από έρωτα, εξάρτηση, κοινότητα, τραύμα και επιβίωση.

Στο Grand Palais, η Goldin δεν επιστρέφει σαν μια θρυλική μορφή της φωτογραφίας που μπαίνει ευλαβικά σε κορνίζες. Επιστρέφει ως κάποια που πήρε φίλους, εραστές, drag queens, τρανς γυναίκες, οικογενειακά φαντάσματα, ουσίες, απώλειες και νύχτες χωρίς αύριο και τα μετέτρεψε σε μια μορφή μνήμης που ακόμη καίει. Η έκθεση απλώνεται μέσα από έξι βασικά έργα και ειδικά σχεδιασμένα περίπτερα της Hala Wardé, σαν ένα μικρό χωριό από σκοτεινούς θαλάμους, όπου κάθε στάση μοιάζει με άλλη βύθιση.

Brian and Nan in Kimono, 1983 © Nan Goldin
 

Εδώ βρίσκεται και το ουσιαστικότερο κλειδί του This Will Not End Well. Η Goldin δεν ξανασυστήνεται ως η μεγάλη φωτογράφος μιας downtown ευαισθησίας, αλλά ως filmmaker of stills, όπως έλεγε πάντα και η ίδια. Οι εικόνες της δεν είναι φτιαγμένες για να κρεμαστούν ήσυχα σε τοίχους και να τις προσπεράσεις με το σωστό βλέμμα πολιτισμικής κατανάλωσης. Εχουν ήχο, έχουν διάρκεια, έχουν ρυθμό, έχουν τη βραδύτητα μιας πληγής και την ένταση ενός ξενυχτιού που δεν είπε ποτέ την τελευταία του λέξη.

Το The Ballad of Sexual Dependency, η μεγάλη καρδιά του έργου της, παραμένει εδώ σαν κάτι περισσότερο από ιστορικό έργο. Είναι το ημερολόγιο μιας κοινότητας που αγάπησε με λύσσα, καταστράφηκε με πάθος, χόρεψε, φωτογραφήθηκε, τρυπήθηκε, φίλησε, πένθησε και χτυπήθηκε από το AIDS. Η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στο ότι κατέγραψε έναν κόσμο. Βρίσκεται στο ότι αρνήθηκε να τον αφήσει να εξαφανιστεί αθόρυβα.

Sunny in my room, Paris, 2009 © Nan Goldin
Ταφόπετρα σε νεκροταφείο ζώων, Λισαβόνα, 1998. Φωτογραφία: © Nan Goldin.
Αυτοπροσωπογραφία της Nan Goldin. Φωτογραφία: Nan Goldin.
 

Δίπλα του, το The Other Side επιστρέφει στους τρανς φίλους της όχι σαν θέμα, αλλά σαν εκλεγμένη οικογένεια, σαν κόσμο τρυφερότητας, πόζας, επινόησης και επιβίωσης. Το Sisters, Saints, Sibyls γυρίζει στο οικογενειακό τραύμα και στην αυτοκτονία της αδελφής της Barbara, εκεί όπου η προσωπική καταστροφή δεν γίνεται confession αλλά τελετουργία μνήμης. Και τα Memory Lost και Sirens περνούν μέσα από τη ζάλη της εξάρτησης, την απορρύθμιση, το σκοτάδι των οπιοειδών και την εκστατική, τρομακτική στιγμή όπου η ευφορία και η κατάρρευση μοιράζονται το ίδιο πρόσωπο.

Στο Stendhal Syndrome, η Goldin στρέφεται στη μυθολογία και στην τέχνη ως σωματικό σοκ, αλλά ακόμη κι εκεί επιστρέφει στο ίδιο πεδίο έντασης: τι συμβαίνει όταν η ομορφιά, η μνήμη ή ο πόνος γίνονται πιο μεγάλα από το σώμα που τα κουβαλά. Στις εικόνες της δεν υπάρχει ποτέ καθαρός διαχωρισμός ανάμεσα στην αισθητική και το τραύμα. Η εικόνα είναι πάντα και επιθυμία και μαρτυρία, και χάδι και χαστούκι.

Cupid with his wings on fire, Le Louvre, 2010 © Nan Goldin
Χριστούγεννα στο The Other Side, Βοστώνη, 1972. Φωτογραφία: © Nan Goldin
Fashion show at Second Tip, Toon, C, So and Yogo, Bangkok, 1992 © Nan Goldin

Και βέβαια, τίποτα στη Nan Goldin δεν μένει μόνο ιδιωτικό, όσο ιδιωτικά κι αν μοιάζουν τα δωμάτια, τα κρεβάτια, τα σώματα και οι φίλοι της. Από το AIDS και την εξάρτηση μέχρι το P.A.I.N. και τη σύγκρουσή της με τους Sackler, το έργο της επιμένει πως η οδύνη δεν πέφτει ποτέ από τον ουρανό, αλλά έχει πάντα από πίσω της έναν κόσμο που την παρήγαγε, την άφησε να σαπίσει ή προσπάθησε να τη σβήσει. Ισως γι’ αυτό οι εικόνες της συνεχίζουν να πονάνε τόσο: γιατί δεν ζητούν να λυπηθείς. Ζητούν να δεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι γύρω από αυτή την έκθεση επιστρέφει ξανά και το All the Beauty and the Bloodshed της Laura Poitras, το ντοκιμαντέρ που έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πώς η ζωή και το έργο της Goldin δεν χωρίζονται ποτέ. Από την αυτοκτονία της αδελφής της και τη φωτογραφία ως πράξη επιβίωσης μέχρι την εξάρτηση από το OxyContin, το P.A.I.N. και τη σύγκρουσή της με τους Sackler, η Goldin επιμένει σε κάτι που το έργο της ήξερε από την αρχή: ότι η ομορφιά και η αιματοχυσία δεν είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, αλλά το ίδιο σκισμένο σώμα του κόσμου.

Η Nan Goldin στο All the Beauty and the Bloodshed (2023). © Nan Goldin.

Το This Will Not End Well δεν μοιάζει λοιπόν με ήσυχη αναδρομή, ούτε με καλλιτεχνικό μνημόσυνο μιας εποχής που χάθηκε. Μοιάζει περισσότερο με κάθοδο σε έναν κόσμο όπου το σεξ, η αγάπη, οι ουσίες, οι φίλοι, οι νεκροί, η οικογένεια, η queer κοινότητα και η πολιτική δεν μπαίνουν σε διαφορετικά δωμάτια. Συνυπάρχουν. Μολύνουν το ένα το άλλο. Και μένουν εκεί, ζωντανά, άβολα, ανοιχτά.

Γι’ αυτό και η Goldin συνεχίζει να χαράζει τόσο βίαια το τώρα: γιατί δεν φωτογράφισε ποτέ για να ομορφύνει τη ζωή. Φωτογράφισε για να μην μπορέσει κανείς να πει ότι δεν είδε.

 
Τι είχε καταλάβει ο Marc Jacobs για το κορίτσι στη μόδα πολύ πριν από τους άλλους

Πολιτισμός / Τι είχε καταλάβει ο Marc Jacobs για το κορίτσι στη μόδα πολύ πριν από τους άλλους;

Με τη νέα του συλλογή, το ντοκιμαντέρ της Sofia Coppola και το Heaven να αλλάζει φάση, ο Marc Jacobs επιστρέφει ξανά στη σταθερή του ιδέα: τη μόδα ως τρόπο να ξαναβρίσκεις τη μνήμη, την επιθυμία και το κορίτσι που υπήρξες
THE LIFO TEAM
Από τον Dalí στην Ariana Grande: το V&A διαβάζει τη Schiaparelli ως μόδα, τέχνη και θέαμα

Πολιτισμός / Από τον Νταλί στην Αριάνα Γκράντε: το V&A διαβάζει τη Σκιαπαρέλι ως μόδα, τέχνη και θέαμα

Η νέα έκθεση του V&A ακολουθεί τη Schiaparelli από τις σουρεαλιστικές συνεργασίες της Elsa Schiaparelli με τον Dali έως τη σημερινή αναβίωση του οίκου από τον Daniel Roseberry και τη δυναμική επιστροφή του στο κόκκινο χαλί.
THE LIFO TEAM
Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα του προκαλεί η τανία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Dramaa

Διεθνή / Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα της προκαλεί η ταινία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Drama

Η νέα ταινία του Kristoffer Borgli με τη Zendaya και τον Robert Pattinson προκαλεί ήδη αντιδράσεις στις ΗΠΑ πριν από την πρεμιέρα της, λόγω μιας αποκάλυψης στην πλοκή που άνοιξε δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια του θέματος που επιλέγει να αγγίξει
THE LIFO TEAM
Πορσελάνη, techno και Cate Blanchett: πώς το Hamburger Bahnhof έκανε το δικό του manifesto για το Βερολίνο

Πολιτισμός / Πορσελάνη, τέκνο και Κέιτ Μπλάνσετ: πώς το Hamburger Bahnhof έκανε το δικό του μανισφέστο για το Βερολίνο

Με Cate Blanchett, techno, cabaret και μια ανοιχτή έκκληση για στήριξη της τέχνης, το πρώτο gala του Hamburger Bahnhof λειτούργησε ως γιορτή και ως πολιτιστικό μανιφέστο για το σημερινό Βερολίνο. Η βραδιά συνέδεσε τη λάμψη με την αγωνία μιας πόλης που βλέπει τη χρηματοδότηση του πολιτισμού να συρρικνώνεται.
THE LIFO TEAM
ΝΤ' ΑΡΝΤΑΝΙΑΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΣΤΑ ΓΑΛΛΙΑ

Πολιτισμός / Βρέθηκαν τα οστά του ντ’ Αρτανιάν; Ο ήρωας των «Τριών Σωματοφυλάκων» ξανά στο προσκήνιο

Δείγμα από τα λείψανα έχει ήδη σταλεί για ανάλυση στη Γερμανία - Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις
THE LIFO TEAM
Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Διεθνή / Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
THE LIFO TEAM
Το πορτρέτο της Lily Allen από το West End Girl μπήκε στην National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Το πορτρέτο της Lily Allen από το West End Girl μπήκε στην National Portrait Gallery

Το πορτρέτο της Lily Allen από τη Nieves Gonzalez, που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του West End Girl, εκτίθεται πλέον στη National Portrait Gallery του Λονδίνου για έναν χρόνο, σηματοδοτώντας και την πρώτη παρουσία της ζωγράφου σε μεγάλο βρετανικό δημόσιο ίδρυμα
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟΙ ΝΑΥΑΓΙΑ

Πολιτισμός / Ιδρύονται δύο νέοι επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι στους Φούρνους Κορσεών - Αυτά τα ναυάγια εντάσσονται

Το υπουργείο Πολιτισμού έχει θέσει στις προτεραιότητές του «την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας»
THE LIFO TEAM
ΒΑΙΑΝΑ LIVE ACTION ΠΡΩΤΟ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ

Πολιτισμός / Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της live-action «Βαϊάνα» – Με Ντουέιν Τζόνσον στον ρόλο του Μάουι

Το τρέιλερ βρίσκει τη νεαρή ηρωίδα να ονειρεύεται έναν κόσμο πέρα από τον ύφαλο του νησιού της, Μοτούνουι, πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για να εντοπίσει τον Μάουι
THE LIFO TEAM
 
 