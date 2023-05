Φεστιβάλ Καννών 2023: Με μαύρες σαγιονάρες στο κόκκινο χαλί η Τζένιφερ Λόρενς

Εντύπωση προκάλεσε στο Φεστιβάλ Καννών 2023 η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού Τζένιφερ Λόρενς με μαύρες σαγιονάρες στο κόκκινο χαλί.

H Τζένιφερ Λόρενς ήταν προσκεκλημένη στο Φεστιβάλ των Καννών 2023 στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Anatomy of a Fall». Συγκέντρωσε πάνω της όλα τα βλέμματα ντυμένη με ένα κατακόκκινο φόρεμα του διάσημου οίκου Christian Dior με μακριά ουρά και ασορτί σάλι στα χέρια της.

Την ώρα που η Τζένιφερ Λόρενς κατέβαινε τις σκάλες στο Palis des Festivals ο φωτογραφικός φακός αποκάλυψε ότι κάτω από το φόρεμα φορούσε ένα ζευγάρι μαύρες σαγιονάρες. Ίσως γιατί δεν ήθελε να βρεθεί ξανά σε δύσκολη θέση λόγω των ατυχημάτων που είχε στο παρελθόν στο κόκκινο χαλί.

Σημειώνεται ότι το 2013, σκόνταψε στις σκάλες καθώς ανέβαινε να παραλάβει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού, με τον Χιου Τζάκμαν να της δίνει το χέρι του για να σηκωθεί. Την επόμενη χρονιά όπως αναφέρει η Dailymail έγινε ξανά το ίδιο καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί. Και δύο χρόνια αργότερα σκόνταψε και έχασε το ένα της παπούτσι καθώς έβγαινε από ένα δείπνο μετά από την ταινία της «Silver Linings Playbook» στο Λονδίνο.

Ήταν η δεύτερη εμφάνιση της Τζένιφερ Λόρενς μέσα στην ημέρα καθώς λίγες ώρες πριν είχε παρευρεθεί σε φωτογράφηση με ένα κρεμ φόρεμα του διάσημου οίκου, για το νέο της ντοκιμαντέρ «Bread and Roses».

Jennifer Lawrence wore flip-flips beneath her Christian Dior gown in Cannes & it's the biggest fashion slay we've seen all year 💅 pic.twitter.com/VMBkI6lpdO