Η Νάταλι Πόρτμαν εκθαμβωτική με Dior στο Φεστιβάλ Καννών- και το φόρεμα κρύβει μια μοναδική ιστορία

Η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε με ένα μοναδικό φόρεμα Dior, στο Φεστιβάλ Καννών, που δεν ήταν μία οποιαδήποτε δημιουργία, αφού κρύβει μια εξίσου εντυπωσιακή ιστορία.

Το κομψό φόρεμα που επέλεξε για την πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας, «May December», ήρθε απλά για να επιβεβαιώσει τις περγαμηνές της στη σφαίρα του chicness αφού πρόκειται για αναδημιουργία ενός Christian Dior του 1949 που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Το φόρεμα επανασχεδιάστηκε τώρα από τη Maria Grazia Chiuri, δημιουργική διευθύντρια του οίκου Dior, και θυμίζει τα κοστούμια που φορούσε η μπαλαρίνα της Νάταλι Πόρτμαν στην ταινία « Black Swan». Το αποτέλεσμα; Ένα διακριτικό νεύμα μεταξύ άλλων στην ταινία που κυκλοφόρησε το 2011.

Η Natalie Portman με Dior στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, στο Palais des Festivals.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί με τους συμπρωταγωνιστές της στην ταινία Τσαρλς Μέλτον, Τζουλιάν Μουρ και Κόρι Μάικλ Σμιθ με ένα λαμπερό στράπλες φόρεμα, που τελείωνε σε μια κυματιστή φούστα με περίτεχνα στρώματα από μπλε χάντρες.

Cory Michael Smith, Julianne Moore, Todd Haynes, Natalie Portman και Charles Melton στην προβολή του «May December», στο Φεστιβάλ Καννών.

Το custom Christian Dior ήταν εμπνευσμένο από το φόρεμα «Junon» της συλλογής Φθινόπωρο/ Χειμώνας 1949-1950 του διάσημου σχεδιαστή. Το πρωτότυπο φόρεμα αποτελεί μέρος της συλλογής του The Costume Institute στο The Metropolitan Museum of Art, αν και προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο για το δει το κοινό.

Facebook Twitter Φωτ.: Gisela Schober/Getty Images

Facebook Twitter Φωτ.:ΕΡΑ/SEBASTIEN NOGIER

Το αρχικό σχέδιο του Dior ήταν μια αναφορά στη ρωμαϊκή θεά Juno, που μοιάζει περισσότερο με την ελληνική θεά Ήρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μουσείου. Το Met θεωρεί το «Junon» και ένα άλλο φόρεμα της ίδιας χρονιάς, το «Venus», ως δύο από τα «πιο περιζήτητα σχέδιά του».

«Η υπέροχη φούστα από πέταλα, σαν φτερά παγωνιού χωρίς τα "μάτια" τους, παραπέμπει εμμέσως στο πουλί που συνδέεται με τη βασίλισσα των Ολυμπίων θεών», αναφέρει η ιστοσελίδα.