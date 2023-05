Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πρώτη κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του- Μετά τη γέννηση του μωρού τους

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο με την σύντροφό του μετά την γέννηση της κόρης τους κατέγραψε ο φακός το σαββατοκύριακο στις Κάννες.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν έκαναν κοινή δημόσια εμφάνιση στο πάρτι του Vanity Fair x Prada κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2023.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο φόρεσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η Τίφανι Τσεν επέλεξε μια ολόμαυρη εμφάνιση με σακάκι με φερμουάρ και μαύρο πουκάμισο. Για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί αργότερα επέλεξε μία μαύρη τουαλέτα αλλά και πάλι φορούσε γυαλιά.

Ο Ντε Νίρο βρίσκεται στις Κάννες για την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Killers of the Flower Moon», που καταχειροκροτήθηκε στο φεστιβάλ. Νωρίτερα, πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε τη γέννηση της κόρης του, Τζία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ET Canada, όπου ανέφερε ότι έχει επτά παιδιά. Ο Ντε Νίρο έχει άλλα έξι παιδιά από προηγούμενες σχέσεις. Η πρώτη του σύζυγος, Νταϊαν Άμποτ, είναι η μητέρα της κόρης του Ντρένα, 51 ετών, και του γιου του Ραφαέλ, 46 ετών.

Έχει επίσης δίδυμους γιους, τον Τζούλιαν και τον Ααρόν, 27 ετών, με την πρώην σύντροφό του Τούκι Σμιθ και έναν γιο ονόματι Έλιοτ, 24 ετών, και μια κόρη που την λένε Έλεν, 11 ετών, με την Γκρέις Χαϊτάουερ.

