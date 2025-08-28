Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Άνοιξε με το «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο - «Τον χειροκροτούσαν όρθιοι τέσσερα λεπτά»

Το «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο άνοιξε το Φεστιβάλ Βενετίας 2025 με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το νέο του δράμα, «La Grazia» με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο και την Άννα Φερτσέτι, που άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Τετάρτης, έλαβε τετράλεπτο θερμό χειροκρότημα στο Λίντο.

«Τον χειροκροτούσαν όρθιοι» γράφει το Variety.

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «The Great Beauty», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.

Το κοινό αποθέωσε την ταινία, με τον Σορεντίνο να βρίσκεται επί σκηνής και να χαιρετά τους θαυμαστές του μέσα στο κατάμεστο Θέατρο Sala Grande. Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους της πρεμιέρας ήταν η Τίλντα Σουίντον και η Κέιτ Μπλάνσετ.

Venezia 82, La Grazia. 8 minuti di applausi alla premiere per il film di Paolo Sorrentino #BiennaleCinema2025 #Sorrentino pic.twitter.com/h5YBfmwzWS — CIAK (@ciakmag) August 28, 2025

Τίλντα Σουίντον:

Tilda Swinton

défile sur le tapis rouge au 82e festival du film de Venise pic.twitter.com/3wMdI8zlI7 — ALPAJOCO (@alpajoco) August 28, 2025

Κέιτ Μπλάνσετ:

Cate Blanchett stuns at the premiere of "La Grazia" during the Venice Film Festival. pic.twitter.com/oZC5EswawE — GoldenSeries (@series_golden) August 27, 2025

Χάιντι Κλουμ:

Heidi Klum "La Grazia" Red Carpet at The 82nd Venice International Film Festival pic.twitter.com/ulG36osses — Victoria’s Secret Actu (@vsactu) August 27, 2025

Το σενάριο επίσης, του διάσημου σκηνοθέτη ακολουθεί τον Mariano De Santis, στους τελευταίους μήνες της θητείας του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς καλείται να λάβει δύο κομβικές αποφάσεις: να επιτρέψει την ευθανασία με νόμο και να δώσει χάρη σε δύο καταδικασμένους για φόνο.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up», μίλησε στο περιοδικό Variety για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του.

Prime foto dal set de La Grazia, l’ultimo film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival del Cinema di Venezia, dove è stato presentato oggi. pic.twitter.com/5tqAet5Xww — Rebelle Vague (@rebellevague) August 27, 2025

“La Grazia” è un film d’amore.

“La Grazia” è un film sul dubbio.

“La Grazia” è un film sulla responsabilità.

“La Grazia” è un film sulla paternità.

“La Grazia” è un film su un dilemma morale.



Paolo Sorrentino pic.twitter.com/XV9FLb1fls — RB Casting (@RBcasting) August 27, 2025

«Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε.

«Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», συμπλήρωσε.

Applausi per “La Grazia” di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti. #Venezia82



Video: @la_Biennale pic.twitter.com/KabnC0W4f0 — RB Casting (@RBcasting) August 28, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόµενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βενετίας θα ρίξει αυλαία στις 6 Σεπτεμβρίου.