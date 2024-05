Πηγές ΕΡΤ για τη συμπεριφορά Σάττι κατά Ισραήλ: «Δεν είχε σκοπό να προσβάλλει την ισραηλινή αντιπροσωπεία»

Τη συμπεριφορά της Μαρίνας Σάττι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Ισραηλινής τραγουδίστριας Εντέν Γκολάν μετά τον ημιτελικό της Eurovision, επιχειρεί να εξηγήσει η ΕΡΤ.

Όπως αναφέρεται σε σχόλιο που αποδίδεται σε «πηγές από την ΕΡΤ», «η ελληνική αντιπροσωπεία εξήγησε ότι σε καμία περίπτωση η Μαρίνα δεν είχε σκοπό να προσβάλει την ισραηλινή αντιπροσωπεία». Αντίθετα, η εξήγηση που δίνεται για τα χασμουρητά της τραγουδίστριας, τους μορφασμούς και τα γέλια την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου από το Ισραήλ είναι πως η Μαρίνα Σάττι ήταν κουρασμένη και αλληλεπιδρούσε με τους συναδέλφους της. «Από την αρχή της συνέντευξης Τύπου αλληλεπιδρούσε και επικοινωνούσε με τους δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου και τους καλλιτέχνες στο πάνελ, όπως έκαναν και πολλοί συνάδελφοί της».

Στη σύντομη δήλωση από την ελληνική αντιπροσωπεία τέλος, επισημαίνεται πως η Μαρίνα Σάττι εύχεται στην Eden από το Ισραήλ «καλή επιτυχία στον τελικό»: «Αν δει κανείς ολόκληρο το βίντεο, θα διαπιστώσει ότι η Μαρίνα δεν μπορούσε να κρύψει την κούρασή της σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λόγω του εξοντωτικού προγράμματος των τελευταίων ημερών και όχι μόνο κατά τις δηλώσεις τής Eden, στην οποία εύχεται καλή επιτυχία στον τελικό!».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Μαρίνα Σάττι φάνηκε να αποδοκιμάζει την Ισραηλινή συνάδελφό της, για τη συμμετοχή της οποίας έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η διοργανώτρια EBU θα έπρεπε να αποκλείσει το Ισραήλ από τη φετινή διοργάνωση, λόγω του πολέμου που διεξάγει στη Γάζα. Για τον ίδιο σκοπό, διοργανώνονται διαδηλώσεις στο Μάλμε, από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που ζητούν την ακύρωση της συμμετοχής, ακόμα και τώρα.

