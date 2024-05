Η Μαρίνα Σάττι προκάλεσε αντιδράσεις με την συμπεριφορά της για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2024

Το σημαντικότερο θέμα συζήτησης γύρω από τη Eurovision 2024 – πέραν του καλλιτεχνικού θεάματος – έχει προκληθεί από το εάν έπρεπε να επιτραπεί ή όχι η συμμετοχή του Ισραήλ στη διοργάνωση ή όχι.

Η Ισραηλινή τραγουδίστρια Εντέν Γκολάν συμμετείχε το βράδυ της Πέμπτης στον Β’ ημιτελικό, με το τραγούδι «Hurricane» και προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον τελικό, παραβρέθηκαν μαζί στο κέντρο Τύπου όπου μίλησαν – ένας ένας – στους δημοσιογράφους.

Την ώρα που μιλούσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια, που καθόταν στα δεξιά της σκηνής, η Μαρίνα Σάττι, που καθόταν σχεδόν στην άλλη άκρη, στα αριστερά, δίπλα στο Nemo από την Ελβετία, γύρισε επιδεικτικά την πλάτη της και άρχισε να προσποιείται πως χασμουριέται – δηλώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία της, ενώ χαμογελούσε με νόημα προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

And this is why she is my favorite!! Marina Satti we love you! 🇬🇷🩵🤍#eurovision pic.twitter.com/rkVwckDLwK