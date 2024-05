Eurovision 2024: Αποδοκιμασίες για το Ισραήλ

Εν μέσω έντονων αποδοκιμασίων τραγούδησε τo «Hurricane» η Eden Golan για το Iσραήλ στην Eurovision.



Τα (καθιερωμένα) χειροκροτήματα δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις εντονες αποδοκιμασίες αμέσως μόλις ανέβηκε η εκπρόσωπος του Ισραήλ στην σκηνή. Παρά τις προσπάθειες της η ερμηνεύτρια φάνηκε επηρεασμένη από όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, αλλά και από την υποδοχή της από το κοινό στον τελικό.

A reminder that what you’re seeing on TV for Israel is not representative of what people ACTUALLY think #Eurovision pic.twitter.com/9D65ktD36w