Eurovision 2024: Ισραηλινός δημοσιογράφος πήγε έξω από το καμαρίνι της Μαρίνας Σάττι και χασμουριόταν

Την αντίδραση του Dov Gli-Har, ενός Ισραηλινού δημοσιογράφου προκάλεσε η αποδοκιμασία της Μαρίνας Σάττι προς την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ στη φετινή Eurovision.

Απαντώντας στην Μαρίνα Σάττι, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος πήγε έξω από το καμαρίνι της ελληνικής αποστολής και προσποιούνταν ότι χασμουριέται μιμούμενος την Μαρίνα Σάττι και την αντίδραση της όταν μιλούσε η Εντέν Γκολάν.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στα social media του, ο δημοσιογράφος έγραψε «Λάτρευα την Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που μιλούσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια, που καθόταν στα δεξιά της σκηνής, η Μαρίνα Σάττι, που καθόταν σχεδόν στην άλλη άκρη, στα αριστερά, δίπλα στο Nemo από την Ελβετία, γύρισε επιδεικτικά την πλάτη της και άρχισε να προσποιείται πως χασμουριέται – δηλώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία της, ενώ χαμογελούσε με νόημα προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

And this is why she is my favorite!! Marina Satti we love you! 🇬🇷🩵🤍#eurovision pic.twitter.com/rkVwckDLwK