Eurovison 2024: Η Loreen δεν θα δώσει το τρόπαιο στην Eden Golan αν κερδίσει το Ισραήλ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την συμμετοχή του Ισραήλ στην φετινή Eurovision με αποκορύφωμα τα όσα έγιναν με τον Joost Klein που προκάλεσαν τον αποκλεισμό της Ολλανδίας.

Η περσινή νικήτρια Loreen, αν και είναι υποχρεωμένη από τους κανονισμούς της EBU ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τη Sun, ότι δεν πρόκειται να δώσει το τρόπαιο στην Eden Golan, σε περίπτωση που κερδίσει τον διαγωνισμό.

The Sun UK reported that Loreen will not hand over the trophy to Eden Golan in case of Israel’s victory on Eurovision 2024 🇸🇪 pic.twitter.com/3gXFvHpcXq