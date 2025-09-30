Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Τα 5 πιο αναμενόμενα και must-see σόου

Μετά από μια αρκετά έντονη Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο, ο κόσμος της μόδας βρίσκεται από τη Δευτέρα στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας Γυναικών SS26, η οποία υπόσχεται να είναι ακόμα πιο γεμάτη με εκπλήξεις και συγκινήσεις σε σχέση με την προηγούμενη.

Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει τουλάχιστον 76 σόου και 36 παρουσιάσεις, με αποτέλεσμα η Εβδομάδα Μόδας στη γαλλική πρωτεύουσα να διαρκέσει 9 ημέρες - έως τις 7 Οκτωβρίου.

Παρακάτω ξεχωρίσαμε τα 5 must-see σόου της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι:

Το ντεμπούτο του Matthieu Blazy στη Chanel

Μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια ότι η παρουσίαση της πρώτης συλλογής του Matthieu Blazy για τη Chanel είναι η πιο αναμενόμενη στιγμή της χρονιάς για ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας.

Μετά από μια περίοδο με δυσκολίες για τον Οίκο Rue Cambon υπό τη Virginie Viard, οι προσδοκίες του κοινού για τη Chanel είναι υψηλές. Ακόμα υψηλότερες αν ληφθεί υπόψη ότι αυτός που πρόκειται να αναλάβει τα ηνία είναι ο σχεδιαστής που κατάφερε να ανανεώσει και να κάνει ξανά cool έναν οίκο τόσο σημαντικό όσο η Bottega Veneta.

Η επιστροφή ενός μόνιμου καλλιτεχνικού διευθυντή στον οίκο Jean Paul Gaultier

Ο οίκος Jean Paul Gaultier, για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του, το 2020, αποκτά νέο μόνιμο σχεδιαστή. Ο λόγος για τον Ολλανδό Duran Lantink.

Μετά από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σόου της Εβδομάδας Μόδας FW25 και τη νίκη του στο Διεθνές Βραβείο Woolmark, το 2025 φαίνεται να είναι πραγματικά η χρονιά του Lantink. Η πρώτη του συλλογή για τον Jean Paul Gaultier θα παρουσιαστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Η αναγέννηση του οίκου Maison Lanvin;

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, ο οίκος Lanvin τράβηξε ξανά την προσοχή των φίλων της μόδας, αποφασίζοντας να ξαναβάψει τη συσκευασία του με το εμβληματικό μπλε χρώμα, αποτίοντας φόρο τιμής στη Jeanne Lanvin και την κληρονομιά της.

Η κίνηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «κρυφό μήνυμα» για τη δεύτερη συλλογή του Peter Copping για τον οίκο, η οποία θα παρουσιαστεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, νωρίς το απόγευμα.

Με τον διορισμό του Copping τον Ιούνιο του 2024, το brand έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι βρίσκεται σε μια στοχευμένη μεταμόρφωση, με στόχο να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στον σύγχρονο πολιτισμό.

Το αποψινό σόου θα μπορούσε επομένως να αποτελέσει καθοριστική στιγμή για τον οίκο.

Η επιστροφή στα media του Matières Fécales

Το 2025 αναμφίβολα έχει υπάρξει η χρονιά του Matières Fécales. Από την επιτυχία της συλλογής SS25, που ολοκληρώθηκε με έναν «πεσμένο άγγελο» που έγινε viral, μέχρι την αδιάλειπτη στήριξη του Rick Owens, την πρόσφατη παρουσία του στο Dover Street Market Paris και το ειδικά σχεδιασμένο σύνολο που φόρεσε η Lady Gaga στη σκηνή του Coachella τον Απρίλιο, το δίδυμο πίσω από αυτόν τον οίκο μόδας έχει ξεχωρίσει φέτος με εντυπωσιακό τρόπο.

Zomer και ανάποδη μόδα

Την προηγούμενη σεζόν, το brand zomer έκανε αισθητή την παρουσία του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με τα ανάποδα ρούχα της, τις αόρατες τσάντες και τα ζωντανά χρώματα. Αυτή την εβδομάδα, το δίδυμο πίσω από το brand επιστρέψει απόψε δυναμικά, με ένα πολυαναμενόμενο σόου.

Το zomer αποκαλύφθηκε μέσω του Βραβείου LVMH, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, και φαίνεται να ανεβαίνει όλο και περισσότερο κάθε σεζόν. Αυτή η επιτυχία οφείλεται είτε στην άρνηση του brand να παρουσιάσει σκούρους τόνους, προσθέτοντας έτσι περισσότερα χρώματα στη βιομηχανία, είτε στο παιχνιδιάρικο χλευασμό της απέναντι σε αυτή.