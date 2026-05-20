Οσμή στην Αττική: Παραμένει το ερώτημα για την προέλευσή της - Το πιθανότερο σενάριο

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Αττικής.

Οι έλεγχοι σε κρίσιμες ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές δεν κατέληξαν σε ασφαλές συμπέρασμα, ενώ απομακρύνεται το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής στο δίκτυο αερίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, τα σενάρια είναι τέσσερα, αλλά «αναιρούνται από την επιστημονική κοινότητα, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Την Τρίτη σλυμφωνα με τους μετεωρολόγους έπνεαν νότιοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, μεταφέροντας την οσμή από τη θάλασσα προς την ακτή. Το ενδεχόμενο που εξετάζεται περί θερμοκρασιακής αναστροφής και δυσοσμίας προερχόμενης από το φυτοπλαγκτόν δεν επιβεβαιώνεται, δεδομένου και ότι οι θερμοκρασίες δεν είναι υψηλές για την εποχή.

Οι μετρήσεις του Αστεροσκοπείου δεν επιβεβαιώνουν διαρροή μεθανίου, που συνδέεται με βιομηχανική δραστηριότητα και διύλιση. Για τον ίδιο λόγο δεν προκύπτει ότι η οσμή προήλθε από λύματα ή σκουπίδια.

Οσμή στην Αττική: Το πιθανότερο σενάριο

«Η έλλειψη μεθανίου στις μετρήσεις μας, αποκλείει το να ήταν και σκουπίδια, και το να έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Κόσμος είπε ότι θύμιζε πολύ γκαζάκι, δηλαδή βουτάνιο, προπάνιο, υγραέριο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοιες εξειδικευμένες μετρήσεις», είπε ο Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ούτε η διαρροή φυσικού αερίου επιβεβαιώνεται, έπειτα από μετρήσεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η οσμή προήλθε είτε από έκπλυση δεξαμενών LPG σε κάποιο πλοίο είτε από διάλυση.

Η οσμή είναι πιθανό να προήλθε από το πρόσθετο οσμής που εισάγεται στις δεξαμενές προκειμένου να γίνεται άμεσα αντιληπτή η διαρροή, αφού το ίδιο το υγραέριο είναι άοσμο. Το βασικό πρόβλημα που ανακύπτει πως το δίκτυο μέτρησης ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αττική, έχει ελλείψεις, παρά τα αιτήματα της επιστημονικής κοινότητας.

