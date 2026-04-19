Coachella 2026: O Τζάστιν Μπίμπερ ξανά στη σκηνή μαζί με τη φανατική θαυμάστριά του, Μπίλι Άιλις

Ο Τζάστιν Μπίμπερ προκάλεσε για ακόμη μία φορά «Bieber-fever» στο Coachella.

Το Σάββατο 18 Απριλίου, ο 32χρονος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για τη δεύτερη εμφάνισή του ως headliner στο Ίντιο της Καλιφόρνια.

Στο πλευρό του βρέθηκαν αρκετοί καλεσμένοι-έκπληξη, ανάμεσά τους η Μπίλι Άιλις, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλη θαυμάστριά του, καθώς και η SZA, με την οποία ερμήνευσε το «Snooze». Εμφανίσεις-έκπληξη έκαναν επίσης οι Sexyy Red και Big Sean.

Billie Eilish viviendo su momento “One Less Lonely Girl” con Justin Bieber en Coachella. Sí, esto realmente pasó. 🥹😰



Η 28χρονη Sexyy Red ανέβηκε στη σκηνή για ντουέτο στο «Sweet Spot», ενώ ο Big Sean συμμετείχε στα «As Long As You Love Me» και «No Pressure».

Ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε κάνει το ντεμπούτο του ως headliner στο φεστιβάλ στις 11 Απριλίου, με την πρώτη του εμφάνιση να προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις λόγω του μινιμαλιστικού ύφους.

Στο πρόγραμμά του περιλάμβανε τραγούδια από τα νέα άλμπουμ του, «SWAG» και «SWAG II», αλλά και αποσπάσματα από μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια του σετ, έκανε επίσης έκπληξη στο κοινό με την παρουσία των The Kid LAROI, Dijon, Tems, Wizkid και Mk.gee.

Παράλληλα, αφιέρωσε μια τρυφερή στιγμή στη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ, που παρακολουθούσε από το κοινό, τραγουδώντας το «Everything Hallelujah» και λέγοντας: «Hailey, babe, hallelujah», ενώ αναφέρθηκε και στον γιο τους, «Baby Jack, hallelujah».

Στο παρελθόν, ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε κάνει guest εμφανίσεις στο Coachella με την Αριάνα Γκράντε το 2019 και με την Tems το 2024. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε ως headliner.

Με πληροφορίες από people.com

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Μαντόνα εμφανίστηκε δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella και η ποπ είδε μια σπάνια στέψη