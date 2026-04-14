Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έδειξαν στο Coachella δύο πρόσωπα της ποπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.

Πάνος Μιχαήλ
Μέσα σε δύο νύχτες, η κεντρική σκηνή του Coachella άλλαξε ηλικία. Την Παρασκευή γέμισε επιγραφές, ρετρό αυτοκίνητα, κοστούμια, καμέο και μια υπερβολή τόσο προσεκτικά σκηνοθετημένη, ώστε δεν έμοιαζε καθόλου τυχαία. Το Σάββατο έμειναν σχεδόν μόνο ένα hoodie, ένα laptop, λίγα φώτα και ένας σταρ που έψαχνε τον εαυτό του μέσα στα δικά του βίντεο.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ δεν έδωσαν απλώς δύο διαφορετικές συναυλίες. Εδωσαν δύο διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα: πώς στέκεσαι σήμερα στην κορυφή της ποπ χωρίς να μοιάζεις ούτε με κανέναν άλλον ούτε με την προηγούμενη εκδοχή του εαυτού σου;


Η Κάρπεντερ ήρθε στην έρημο για να δείξει ότι δεν είναι πια απλώς μια πανέξυπνη hitmaker με χιούμορ, timing και άψογο ποπ ένστικτο. Ηρθε για να δείξει ότι μπορεί να κουβαλήσει ολόκληρη μυθολογία πάνω της. Το Sabrinawood, οι αναφορές στο παλιό Χόλιγουντ, τα αυτοκίνητα, οι συνεχείς αλλαγές, οι εμφανίσεις του Γουίλ Φέρελ, της Σούζαν Σαράντον, του Σαμ Ελιοτ και του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον δεν λειτούργησαν μόνο ως εντυπωσιασμός. Λειτούργησαν σαν στέψη. Οχι ακόμη του πλήρως εδραιωμένου μύθου, αλλά της στιγμής ακριβώς πριν από αυτόν, όταν η ποπ μυρίζει ότι κάτι μεγαλώνει και τρέχει να το κοιτάξει από κοντά.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον της εμφάνισής της. Δεν ήταν απλώς ένα μεγάλο σόου για να επιβεβαιώσει ότι η Σαμπρίνα έχει τραγούδια, κοινό και ορμή. Ηταν ένα σόου που ήθελε να πει κάτι πιο συγκεκριμένο: ότι πλέον μπορεί να φτιάχνει αφήγηση, τοπίο, εικόνα και κλίμακα γύρω από το όνομά της. Η υπόσχεση που είχε πετάξει το 2024, ότι θα επιστρέψει ως headliner, γύρισε τώρα σαν μικρή προφητεία που βγήκε αληθινή. Η Σαμπρίνα δεν ανέβηκε απλώς για να τραγουδήσει την άνοδό της. Ανέβηκε για να τη σκηνοθετήσει.

Ο Μπίμπερ, αντίθετα, εμφανίστηκε σαν να ήθελε να αποδομήσει μπροστά στα μάτια των μιλλένιαλ θαυμαστών του όλη την ιδέα του headliner. Η σκηνή ήταν σχεδόν άδεια, η κίνηση περιορισμένη, η έμφαση έπεσε κυρίως στα πιο πρόσφατα τραγούδια του, και κάπου στη μέση όλο το θέαμα μίκρυνε ακόμη περισσότερο, όταν άνοιξε τα παλιά του βίντεο στο YouTube και άρχισε να τραγουδά μαζί με τον νεότερο εαυτό του. Για κάποιους αυτό φάνηκε πρόχειρο, αμήχανο, σχεδόν αντιθεαματικό. Για άλλους, έμοιαζε με κάτι πολύ πιο αληθινό: όχι μια θριαμβευτική επιστροφή, αλλά με έναν κουρασμένο ποπ σταρ που κουβαλά ήδη τόσο πολύ παρελθόν, ώστε η πιο ειλικρινής σκηνική του γλώσσα να είναι πια η ίδια του η μνήμη.

Και ίσως εκεί να αρχίζει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της αντίθεσης. Δεν είδαμε απλώς μια σταρ που έδωσε περισσότερα και έναν σταρ που έδωσε λιγότερα. Είδαμε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ να μεταφράζονται σε δύο αντίθετες σκηνικές γλώσσες. Η Κάρπεντερ χρειαζόταν μια σκηνή που να φωνάζει άνοδο, φιλοδοξία, έλεγχο και μέγεθος. Ο Μπίμπερ χρειαζόταν μια σκηνή που να μοιάζει σχεδόν με απόσυρση, με ιδιωτικό δωμάτιο, με προσωπικό αρχείο που ανοίγει μπροστά στο κοινό αντί να το καταπίνει.


Γι’ αυτό και το πιο ζωντανό πράγμα στο πρώτο σαββατοκύριακο του Coachella δεν ήταν η εύκολη σύγκριση ανάμεσα στην υπερπαραγωγή και την αφαίρεση. Ηταν η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ιδέες της ποπ περσόνας. Η μία λέει ότι για να γίνεις πραγματικά μεγάλη πρέπει να χτίσεις μύθο, εικόνα, τοπίο, μια ολόκληρη σκηνική μηχανή γύρω από το όνομά σου. Η άλλη λέει ότι όταν έχεις ήδη υπάρξει παγκόσμιο φαινόμενο, μπορείς να σταθείς σχεδόν χωρίς τίποτα και να κάνεις μια meta παράσταση την ίδια σου την ιστορία. Η Σαμπρίνα έπαιξε το Χόλιγουντ. Ο Μπίμπερ έπαιξε τη μνήμη του ίντερνετ.

Κι έτσι οι δύο εμφανίσεις, όσο αντίθετες κι αν έμοιαζαν, ανήκαν τελικά στην ίδια αφήγηση. Η μία έδειχνε πώς χτίζεται μπροστά στα μάτια μας ένας νέος πολύ μεγάλος ποπ σταρ. Η άλλη πώς μοιάζει ένας ήδη εδραιωμένος σταρ όταν αρχίζει να δοκιμάζει τη δεύτερη ζωή του ονόματός του, ενώ παραμένει ακόμη νέος.

Η μία βραδιά φώναζε «έρχομαι».

Η άλλη σχεδόν ψιθύριζε «θυμάσαι;».

 


Σήμερα το κοινό δεν κοιτά μόνο αν μια εμφάνιση είναι εντυπωσιακή. Διαβάζει τη σκηνή σαν βιογραφία. Σαν δήλωση για το πού βρίσκεται ένας καλλιτέχνης μέσα στην καριέρα του, μέσα στην εικόνα του, μέσα στην ίδια του τη σχέση με το παρελθόν.


Κι αν το Coachella 2026 άφησε μια πιο ενδιαφέρουσα εικόνα από το συνηθισμένο φεστιβαλικό recap, είναι μάλλον αυτή: η ποπ εξακολουθεί να χρειάζεται μεγάλα θεάματα, άλλοτε για να γεννήσει έναν μύθο κι άλλοτε για να δείξει πόσο βαρύ έχει γίνει ήδη το όνομά του.



 

