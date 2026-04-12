Η επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella: Bieberchella, έγραφαν στα social

O τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή ακριβώς στην προγραμματισμένη του ώρα, ανοίγοντας τη συναυλία με τρία από τα νέα του τραγούδια

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στο Coachella μετά από τέσσερα χρόνια, από τότε που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοδεία του το 2022 κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Rock in Rio, στη Βραζιλία λόγω προβλημάτων υγείας.

Το Coachella άρχισε την Παρασκευή με εμφανίσεις της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, του Moby, των Devo, και εμφανίσεις-έκπληξη από τους Lizzo, David Lee Roth και HUNTR/X, οι οποίοι ερμήνευσαν το βραβευμένο με Όσκαρ «Golden» μαζί με την KATSEYE.

Ο 32χρονος σούπερ σταρ της ποπ έχει εμφανιστεί ως καλλιτέχνης-έκπληξη τέσσερις φορές στο Coachella για να υποστηρίξει τους Ariana Grande, Chance the Rapper, Daniel Caesar και Tems.

Η επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella 2026

Αλλά τη δεύτερη μέρα, του Coachella 2026, στο Ίντιο, στην έρημο της Καλιφόρνια, το Σάββατο 11 Απριλίου έκανε το ντεμπούτο του ως κεντρικός καλλιτέχνης με τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, Beliebers, να μετρούν τις ώρες μέχρι να ανέβει ο Τζάστιν Μπίμπερ στην σκηνή του Coachella, το οποίο μετονομάστηκε στα μέσα κοινωνικής σε Bieberchella και να γιορτάζουν την επιστροφή του.

O σούπερσταρ της ποπ ανέβηκε στη σκηνή ακριβώς στην προγραμματισμένη του ώρα, ανοίγοντας τη συναυλία με τρία από τα νέα του τραγούδια «All I Can Take», «Speed Demon» και «First Place».

Ο Μπίμπερ είχε μαζί του τον φορητό υπολογιστή του και αναπόλησε με τους θαυμαστές του, τόσο συζητώντας με όσους ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά όσο και με το πλήθος, τραγουδώντας με φόντο τα βίντεό του στο YouTube από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Εκατομμύρια θαυμαστές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν την πρώτη επιστροφή του Μπίμπερ. Πολλοί είπαν ότι ήταν μία από τις αληθινές, προσωπικές και όμορφα παρουσιασμένες συναυλίες, δεν έλειψαν και εκείνοι που έκαναν αρνητικά σχόλια.

«Απόψε είναι μια τόσο ξεχωριστή βραδιά, αλλά νιώθω ότι πρέπει να σας πάμε σε ένα μικρό ταξίδι» είπε στο πλήθος προτού ερμηνεύσει το «Baby».

Ο Kid Laroi ανέβηκε μαζί του στην σκηνή για να ερμηνεύσουν την επιτυχία τους του 2021 «Stay».

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ερμήνευσε και τη διασκευή του «With you» του Κρις Μπράουν, το τραγούδι που τον έκανε διάσημο, όταν ανέβασε βίντεο να το τραγουδά στο YouTube πριν από 18 χρόνια.

Wizkid, Τζάστιν Μπίμπρ και Tems ερμήνευσαν την remix έκδοση του τραγουδιού τους του 2020, «Essence». Το τραγούδι ήταν το πρώτο νιγηριανό στην ιστορία που έφτασε στο Billboard Hot 100 εκείνη την εποχή.

Ο Καναδός τραγουδιστής ερμήνευσε πολλά από τα πιο καινούργια τραγούδια του από τα άλμπουμ Swag και Swag II ολόκληρα, κλείνοντας τη συναυλία με το «Daisies».

Ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστεί και κατά το δεύτερο τριήμερο του Φεστιβάλ, στις 18 Απριλίου.

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: «Τα πηγαίνουν εξαιρετικά» - Το νέο κεφάλαιο μετά τις φήμες περί κρίσης στον γάμο τους

Παρά τις φήμες για κρίση στον γάμο τους και τα δεκάδες δημοσιεύματα που τους ήθελαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους δείχνουν πιο ενωμένοι από ποτέ
Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
