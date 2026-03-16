ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Βρετανία: Ρωμαϊκό πηγάδι ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανακαίνισης καταστήματος

Αναγνωρίστηκαν, επίσης, γεωργιανά διακοσμητικά τοιχώματα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟ ΠΗΓΑΔΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Caister and District Community Trust
0

Στη Βρετανία μία ιδιαίτερη ανακάλυψη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης κτιρίου.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι εντόπισαν ένα ρωμαϊκό πηγάδι και άλλα ιστορικά ευρήματα.

Στον χώρο στο Caistor του Lincolnshire βρέθηκαν επίσης γεωργιανά διακοσμητικά τοιχώματα και ξυλουργικές κατασκευές, που πιστεύεται ότι χρονολογούνται στον 17ο αιώνα.

Ένα απρόσμενο εύρημα κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων στη Βρετανία

Το Caister and District Community Trust έκανε την ανακάλυψη σε μια αυλή κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης ενός πρώην καταστήματος στην Market Place.

Ο Paul Kirkby, από το ίδρυμα, είπε ότι ήταν «μια μικρή έκπληξη», προσθέτοντας: «Βρήκαμε κάποια καλύμματα πάνω από αυτό που είναι σαφώς ένα ρωμαϊκό πηγάδι που είχε τροποποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με γεωργιανή τοιχοποιία».

Ο Kirkby είπε ότι ήταν ορατά σημάδια από εργαλεία στα γεωργιανά δοκάρια.

Ωστόσο, η ομάδα δεν είχε τα χρήματα για να αναστηλώσει το πηγάδι προς το παρόν.

«Έχει καλυφθεί ξανά, αλλά ελπίζουμε ότι είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα στο μέλλον και να το μετατρέψουμε σε ένα πραγματικό αξιοθέατο», είπε.

Η ιστορία του σημείου

Το Caistor ήταν ρωμαϊκό οχυρό και το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη «castra», που σημαίνει στρατόπεδο.

Μέρος του ρωμαϊκού τείχους είναι ορατό στη νότια πλευρά του κτιρίου, ενώ το 2010, κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή ενός σούπερ μάρκετ, ανακαλύφθηκε ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο.

Το κτίριο στο οποίο αποκαλύφθηκε το πηγάδι χρονολογείται από τη γεωργιανή εποχή και ενσωματώνει ορισμένα βικτοριανά στοιχεία.

Ανακαινίζεται για να προσφέρει χώρους λιανικής πώλησης και συναντήσεων, καθώς και καταλύματα διακοπών, ως μέρος ενός «κέντρου πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το ίδρυμα, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, επιδιώκει να συγκεντρώσει επιπλέον 25.000 λίρες για το κόστος των 4,4 εκατομμυρίων λιρών που απαιτείται για την αναβίωση του κτιρίου.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

