Σουηδία: Αρχαίο DNA αποκαλύπτει ότι οι οικογένειες πριν 5.500 χρόνια δεν ήταν όπως τις φανταζόμασταν

Αναλύσεις αρχαίου DNA από νεολιθικό ταφικό χώρο στη Σουηδία δείχνουν ότι οι οικογενειακές δομές πριν από 5.500 χρόνια ήταν πιο σύνθετες απ’ όσο θεωρούσαν οι επιστήμονες.

Προέκυψε, μεταξύ άλλων, πως πολλοί απ' όσους είχαν ταφεί μαζί δεν ήταν γονείς και παιδιά ή αδέλφια, αλλά συγγενείς δεύτερου ή τρίτου βαθμού.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του δημόσιου Πανεπιστημίου στα Ούψαλα και αφορά τον αρχαιολογικό χώρο Ajvide στο νησί Γκότλαντ, έναν από τους σημαντικότερους της Σκανδιναβίας για τη Λίθινη Εποχή.

Τι προέκυψε για τις οικογένειες της Λίθινης Εποχής στη Σουηδία

Περίπου 5.500 χρόνια πριν, η περιοχή κατοικούνταν από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που ζούσαν κυρίως από το κυνήγι φώκιας και την αλιεία, διατηρώντας τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, παρότι η γεωργία είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν DNA από τέσσερις ομαδικούς τάφους. Σε έναν από αυτούς, μια γυναίκα, εκτιμάται πως ήταν 20 ετών, βρέθηκε θαμμένη ανάμεσα σε δύο μικρά παιδιά. Τα παιδιά αποδείχθηκαν αδέλφια μεταξύ τους, όμως η γυναίκα δεν ήταν η μητέρα τους, αλλά πιθανότατα θεία τους από την πλευρά του πατέρα ή ετεροθαλής αδελφή.

Σε άλλον τάφο, δύο παιδιά που είχαν ταφεί μαζί δεν ήταν αδέλφια, αλλά συγγενείς τρίτου βαθμού, πιθανότατα ξαδέλφια. Αντίστοιχα, σε άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σχέσεις όπως πατέρας και κόρη ή μακρινότερη συγγένεια μεταξύ νεαρών γυναικών και παιδιών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δείχνουν κοινωνίες όπου οι ευρύτεροι συγγενικοί δεσμοί έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the Royal Society B και αποτελεί την πρώτη πιλοτική έρευνα που εξετάζει συστηματικά τις συγγενικές σχέσεις Σκανδιναβών κυνηγών-τροφοσυλλεκτών με αρχαιογονιδιωματικές μεθόδους.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να επεκτείνει την ανάλυση σε περισσότερα από 70 ακόμη άτομα από τον ίδιο ταφικό χώρο, με στόχο να κατανοήσει καλύτερα την κοινωνική οργάνωση και τα ταφικά έθιμα αυτών των πρώιμων κοινοτήτων.

Με πληροφορίες από University of Uppsala, Science Daily

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Βέλη με δηλητήριο 60.000 ετών αποκαλύπτουν προηγμένες τεχνικές κυνηγιού