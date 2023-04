Borderline 2023: Ένα φεστιβάλ για το μέλλον της ηλεκτρονικής μουσικής

Το Borderline 2023 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση υπόσχεται να κάνει την πόλη να χορεύει στα όρια για τρεις μέρες, από 21 έως 23 Απριλίου.

Η ποπ σε νέες περιπέτειες ή ποιο είναι το soundtrack της Αθήνας σήμερα; Μέσα από DJ sets και live performances, το Borderline, το μακροβιότερο φεστιβάλ της Στέγης, επιστρέφει και πάλι στην Αθήνα συνεχίζοντας την εξερεύνηση των οριογραμμών μεταξύ των διαφορετικών τεχνών, πολιτισμών και παραδόσεων. Ένα μουσικά ανήσυχο φεστιβάλ που δεν διστάζει να ανανεώνεται και να επανέρχεται με την ίδια διάθεση πειραματισμού αλλά πιο ανοιχτό από ποτέ, αυτήν τη φορά σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Movement Radio, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Στέγης που δεν σταματά να κοιτά το μέλλον και να χαράζει νέους ηχητικούς ορίζοντες.

Το μουσικό φεστιβάλ που εξερευνά για άλλη μια χρονιά νέους ήχους και τεχνολογίες, αποδομεί τα ευρέως γνωστά είδη μουσικής και τους τρόπους με τους οποίους η ποπ ανανεώνεται διαρκώς και επαναπροσεγγίζει το μέλλον της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής.

Στο Borderline 2023, νέοι Έλληνες δημιουργοί, μέλη της δραστήριας τοπικής κοινότητας, συναντιούνται με ανερχόμενους διεθνείς καλλιτέχνες σε τρία σημεία της πόλης, δημιουργώντας ένα νέο soundtrack για την Αθήνα.

Ήχος, επιτάχυνση και πολλαπλότητα. Το Borderline 2023 αποτελεί μια εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η avant-garde μουσική και οι τεχνικές της (λούπες, samples, παραμορφωμένα φωνητικά) έχουν ενσωματωθεί στη mainstream μουσική. Μια νέα γενιά καλλιτεχνών έχει πρόσβαση σε φτηνότερο hardware και software, καθώς και όλη τη μουσική του κόσμου στη διάθεσή της χάρη στο ίντερνετ. Τα όρια μεταξύ των ειδών καταρρέουν και αναδύονται νέοι ήχοι και τεχνολογίες. Η ποπ έχει πεθάνει και είναι πιο ζωντανή από ποτέ, καθώς ενσωματώνει και μεταβολίζει αυτές τις αλλαγές.

Στο Borderline 2023, νέοι Έλληνες δημιουργοί, μέλη της δραστήριας τοπικής κοινότητας, συναντιούνται με ανερχόμενους διεθνείς καλλιτέχνες σε τρία σημεία της πόλης, δημιουργώντας ένα νέο soundtrack για την Αθήνα: ένα μεσογειακό μωσαϊκό που αντικατοπτρίζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο μουσικό τοπίο, επαναφέροντας την αποκαλούμενη «περιφέρεια» στο κέντρο της πολιτιστικής παραγωγής. Από τα ανοιχτά σε όλους events στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης έως τις μεταμεσονύκτιες συναυλίες στο Gagarin 205 και τις live performances στον Εκθεσιακό Χώρο –1 της Στέγης.

Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, Παρασκευή 21 Απριλίου, περιλαμβάνει ένα μουσικό πρόγραμμα που ξεκινά από νωρίς το απόγευμα. Μια υπαίθρια σκηνή με ελεύθερη είσοδο στήνεται για πρώτη φορά στη Δημοτική Αγορά στην καρδιά της Κυψέλης. Μια μέρα γεμάτη προσμείξεις και ηχητικές εκπλήξεις: DJ sets που αψηφούν τα είδη και το τέμπο από τον DJ NOT I, τη Spivak και την OJOO GYAL, οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι βρόμικοι ήχοι στο live set των YGRAERIO, οι εκστατικοί και βίαιοι ήχοι της Lil Mariko και τα περίτεχνα φωνητικά της Marina Herlop.

Η Marina Herlop. Φωτ.: Anxo Casals

Η δεύτερη μέρα του Borderline 2023, το Σάββατο 22 Απριλίου, κάνει εκκίνηση στη Δημοτική Αγορά στην καρδιά της Κυψέλης με χιπ χοπ μουσική και φτάνει στη Λιοσίων για μια μοναδική μέταλ εμπειρία. Το χιπ χοπ έχει την τιμητική του, φέρνοντας στο προσκήνιο φωνές και beats: οι σκληρές χιπ χοπ μεταβάσεις στα live sets του Blackhaine και της PÖ, το απαλό χιπ χοπ και R&B της Vikkie και οι εξαιρετικές επιλογές της «θεάς του ρυθμού» Karen Nyame KG και των εγχώριων καλλιτεχνών Kairo7000, Joseph Mouzakitis και Odydoze. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η δεύτερη μέρα του Borderline 2023 κλείνει με μια μέταλ αναμέτρηση στη σκηνή του Gagarin. Γίνετε μάρτυρες μιας μοναδικής εμπειρίας με τους industrial πρωτοπόρους Esplendor Geométrico, το εκρηκτικό οπτικοακουστικό σόου των Slikback και Weirdcore και την ηχητική δίνη που δημιουργούν τα DJ sets των Voltnoi και Morah.

Η Mariko. Φωτ.: Jared Soule

Το Borderline 2023 κλείνει στη Στέγη. Η τρίτη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή 23 Απριλίου, πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Χώρο –1 της Στέγης και είναι αφιερωμένη στα ηχοχρώματα, τους βόμβους και τον πειραματισμό. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με live sets από τους xato, Arshia Haq και Yara Mekawei, claire rousay, Aho Ssan, Sofia Jernberg, Rainer Kohlberger και Jung An Tagen, και μια καταβύθιση σε τονικές εξερευνήσεις.

Στο πλαίσιο του Borderline 2023, ο MC Yinka (Μανώλης Αφολάνιο) θα υλοποιήσει ένα διήμερο εργαστήριο σχετικά με την επιμέλεια φεστιβάλ. Το εργαστήριο «Καλλιτεχνική επιμέλεια μουσικών φεστιβάλ» θα θίξει όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός φεστιβάλ, από την αρχική ιδέα έως την καλλιτεχνική επιμέλεια και την επιλογή των συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Αντλώντας από την εμπειρία του ως μουσικός, θα ξεδιπλώσει στο εργαστήριο τη μοναδική του προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επιμέλεια: τη χρήση αφηγηματικών μηχανισμών, τις εμπειρίες ζωής, το τοπολογικό και χρονολογικό πλαίσιο και τις προσωπικές συνδέσεις με ανθρώπους και τις ιστορίες τους ως εργαλεία για την επιμέλεια ενός φεστιβάλ. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα projects Freedom to Move της Sofia Jernberg και Sama: The Divine Listening Room των Arshia Haq & Yara Mekawei που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Sounds Now με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ήχους από την Ελλάδα ώς την Γκάνα, από τη Γαλλία έως την Κίνα, από την Ισπανία έως την Αμερική, από την Αγγλία έως την Κένυα, από την Ιταλία έως το Μαρόκο, από την Ινδία έως το Βιετνάμ, το Borderline 2023 σπάει και πάλι τα μουσικά όρια.

Η Οjoo Gyal. Φωτ.: Ayman Rahouhi

Συνοπτικό Πρόγραμμα Borderline Festival 2023

Παρασκευή 21 Απριλίου

15:30 – 23:30 | Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Ελεύθερη είσοδος

15:30 | Εργαστήριο από τον MC Yinka

17:30 - 18:55 | DJ NOT I

19:00 - 19:40 | YGRAERIO

19:45 - 20:30 | Spivak

20:35 - 21:20 | Marina Herlop

21:25 - 22:05 | Lil Mariko

22:10 - 23:30 | OJOO GYAL

Σάββατο 22 Απριλίου

15:30 – 23:30 | Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Ελεύθερη είσοδος

15:30 | Εργαστήριο από τον MC Yinka

17:30 - 19:05 | Κairo 7000 Χ Joseph

19:10 - 19:55 | Odydoze feat. Spar & Han

20:00 - 20:40 | Pö

20:45 - 21:20 | Vikkie

21:25 - 22:05 | Blackhaine

22:10 - 23:30 | Karen Nyame KG

23:59 – 05:00 | Gagarin 205

00:15 - 1:30 | Voltnoi

1:35 - 2:10 | Slikback X Weirdcore present VOID*

2:15 - 3:15 | Esplendor Geometrico

3:20 | Morah

Κυριακή 23 Απριλίου

19:15 – 00:00 | Στο -1 της Στέγης

19:15 - 20:15 | Sofia Jernberg

20:20 - 21:00 | Xato

21:05 - 21:45 | Arshia Haq + Yara Mekawei

21:50 - 22:30 | Claire Rousay

22:35 - 23:15 | Aho Ssan

23:20 | Jung An Tagen + Rainer Kohlberger

Συντελεστές

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Φεστιβάλ: Voltnoi & Quetempo - Movement Radio

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου, Δήμητρα Μπουζάνη, Ιουλία Σταμούλη

Τεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Καραμπίλας

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

