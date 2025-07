Bob Vylan: Μετά το Glastonbury, στο Release Athens – Το μήνυμά τους στο ελληνικό κοινό

Οι Bob Vylan, το πολιτικοποιημένο ντουέτο από το Λονδίνο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής και πολιτικής συζήτησης, εμφανίστηκαν την Παρασκευή στο Release Athens για μία πολυαναμενόμενη εμφάνιση, για πρώτη φορά, μετά τον σάλο που προκάλεσαν στο φεστιβάλ Glastonbury.

Το συγκρότημα, γνωστό για τους ωμούς και αντισυμβατικούς στίχους του, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν από τη σκηνή του Glastonbury φώναξε το σύνθημα «Death to the IDF» (Θάνατος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις). Ακολούθησε δημόσια καταδίκη του συγκροτήματος από πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καθώς και ακύρωση προγραμματισμένων συναυλιών τους. Επιπλέον, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη βίζα των καλλιτεχνών.

Παρά τις εντάσεις, η εμφάνισή τους στο Release Athens πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα. Ο Bobby Vylan ευχαρίστησε από σκηνής τόσο το ελληνικό κοινό όσο και τους διοργανωτές: «Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τόσο νωρίς. Σε όσους μας στηρίζετε και δείχνετε αλληλεγγύη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Prodigy και τους Pendulum που μας έβαλαν σε αυτό το line-up και φυσικά το Release Athens που μας κράτησε εδώ ώστε να παίξουμε για τον υπέροχο κόσμο της Αθήνας».

