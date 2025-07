Bob Vylan: Ακυρώθηκαν συναυλίες σε Παρίσι και Μάντσεστερ - Τι θα γίνει με την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στην Ελλάδα

Μετά το σύνθημα «Θάνατος στους IDF» στο Glastonbury, συναυλίες των Bob Vylan στο Παρίσι και το Μάντσεστερ φέρεται να επηρεάζονται, αφού έγινε γνωστό, ότι δεν θα εμφανιστούν στο γαλλικό φεστιβάλ Kave Festival και στο βρετανικό RADAR Festival.

Το live του punk ντουέτου στο Kave Festival του Παρισιού, που ήταν προγραμματισμένο για τις 6 Ιουλίου, ακυρώθηκε, με το BBC να συνδέει την αιτία, με τα όσα συνέβησαν στη σκηνή του Glastonbury. Ταυτόχρονα, ακυρώθηκε και η συναυλία τους στο RADAR Festival, που είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιουλίου.

Όσο για τη συναυλία τους στην Ελλάδα, πηγές από τη διοργάνωση με τις οποίες συνομίλησε η LiFΟ το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρουν ότι το live των Bob Vylan στην Πλατεία Νερού στις 4 Ιουλίου μαζί με τους Prodigy θα διεξαχθεί κανονικά.

Όσο για τους Γάλλους διοργανωτές, δήλωσαν στο BBC, ότι θα εκδώσουν αργότερα μια δήλωση που θα εξηγεί την απόφασή τους, να μην πραγματοποιηθεί το live τους.

Bob Vylan was dropped by his agency, they cancelled his visa ahead of his US tour, the UK and US governments denounced him as an evil violent monster, the BBC apologized for airing his set. Why? Because he said death to the genocidal Israeli rape-army that is mass killing babies pic.twitter.com/2Vh3acq7Q4