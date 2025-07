Το Βέλγιο επέστρεψε σαρκοφάγο 2.000 ετών στην Αίγυπτο

Οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή την επιστροφή στην Αίγυπτο μιας ξύλινης σαρκοφάγου ηλικίας 2.000 ετών, η οποία είχε κατασχεθεί το 2015 από την αστυνομία στις Βρυξέλλες.

«Έπειτα από μια δεκαετία ερευνών και δικαστικών διαδικασιών, η επιστροφή ενός κλεμμένου πολιτιστικού αντικειμένου στη χώρα από την οποία προέρχεται συνιστά μια πράξη αποκατάστασης της δικαιοσύνης», δήλωσε ο εισαγγελέας Ζουλιέν Μουανίλ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία των Βρυξελλών, η σαρκοφάγος και ένα μικρό ξύλινο τεχνούργημα -ένα ομοίωμα γενειάδας- παραδόθηκαν στον πρέσβη της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

🇧🇪🇪🇬 Today, Belgium returns two ancient Egyptian artefacts. This was made possible through coordinated efforts between “Team Belgium” (Foreign Affairs, Justice & Public Prosecutors) and Egyptian authorities.



