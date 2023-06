Barbie: Η Mattel κυκλοφόρησε κούκλες με το cast της ταινίας - Και εκείνοι ενθουσιάστηκαν

Η εταιρεία Mattel ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρησε μία νέα συλλογή με το cast των ηθοποιών της νέας ταινίας «Barbie».

Η Mattel σε συνεργασία με την Warner Bros, που κυκλοφορεί την ταινία Barbie στις 21 Ιουλίου, έδωσε στο καστ τις κούκλες τους και αυτοί κατενθουσιάστηκαν.

Η Barbie - Μάργκοτ Ρόμπι, και ο Ken - Ράιαν Γκόσλινγκ- είναι μερικοί μόνο από του νέους χαρακτήρες στο πλαίσιο προώθησης της ταινίας.

Mattel unveils #Barbie: The Movie Collection with looks inspired by the upcoming film releasing July 21. pic.twitter.com/jt442oPgJb