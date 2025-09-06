ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε μυστικό πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι

 Ένα «μιούζικαλ του 18ου αιώνα» που έμεινε ανολοκλήρωτο

Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι αποκαλύφθηκε μέσα από το αρχείο του αείμνηστου καλλιτέχνη. Σύμφωνα με σημειώσεις που βρέθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του, ο θρυλικός μουσικός δούλευε τους τελευταίους μήνες της ζωής του πάνω σε ένα μιούζικαλ με τίτλο «The Spectator», το οποίο περιέγραφε ως «μιούζικαλ του 18ου αιώνα».

Το δωμάτιο όπου βρίσκονταν οι σημειώσεις παρέμενε κλειδωμένο και πρόσβαση είχαν μόνο ο ίδιος και η προσωπική του βοηθός. Οι χειρόγραφες καταγραφές έμειναν άθικτες μέχρι το 2016, όταν οι αρχειονόμοι ξεκίνησαν να καταλογούν τα προσωπικά του αντικείμενα. Το υλικό έχει πλέον δοθεί στο Μουσείο V&A μαζί με ολόκληρο το αρχείο του καλλιτέχνη.

Το Κέντρο Ντέιβιντ Μπόουι θα εγκαινιαστεί στο V&A East Storehouse στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους θαυμαστές να έρθουν σε επαφή με περισσότερα από 90.000 αντικείμενα που φωτίζουν τη δημιουργική πορεία του. Στη συλλογή περιλαμβάνονται φωτογραφίες, σημειώσεις, κοστούμια και ανέκδοτο υλικό, με ειδικές εκθέσεις επιμελημένες από τους The Last Dinner Party και τον Νάιλ Ρότζερς.

Αν το «The Spectator» είχε ολοκληρωθεί, θα αποτελούσε μια από τις διαχρονικές φιλοδοξίες του Μπόουι. Ο ίδιος είχε δηλώσει το 2002 ότι πάντα τον γοήτευε η θεατρική γραφή, σημειώνοντας: «Υποθέτω ότι θα μπορούσα να είχα γράψει για το θέατρο στο σαλόνι μου, αλλά η πρόθεσή μου ήταν πάντα να έχω ένα μεγάλο κοινό». 
 

